Куда поехать в Хорватии: новые популярные места

Хорватия уже давно привлекает туристов со всего мира своими живописными пейзажами и богатой историей. Дубровник, который когда-то был скрытой жемчужиной Адриатики, получил бешеную популярность после появления в сериале "Игра престолов" и благодаря вирусным фото в Instagram.

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Однако, рост туристического потока превратил его в одно из самых переполненных мест Европы, наряду с Венецией или Санторини. Это вызывает потребность в поиске новых, менее известных, но не менее привлекательных направлений для отдыха. К счастью, Хорватия богата на удивительные места, которые предлагают более спокойный, но не менее насыщенный отдых, отмечает Travel Off Path.

Корчула

Городок Корчула, который является столицей одноименного острова, часто называют "мини-Дубровником". Это тысячелетнее укрепленное поселение с традиционными далматинскими домами и романскими церквями, но без больших круизных лайнеров и переполненных площадей.

Среди главных достопримечательностей города – Кафедральный собор Святого Марка XV века, с колокольни которого открываются захватывающие виды. Корчула также претендует на звание родины Марко Поло, и здесь можно посетить его дом. Обязательно выделите время для отдыха на местных пляжах, например, на живописном пляже Банье с кристально чистой водой.

Нин

Нин – это небольшой городок на Северо-Далматинском побережье, расположенный на крошечном островке, соединенном с материком каменным мостом. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойного отдыха и желает окунуться в более буколическую сторону Хорватии.

Несмотря на свои небольшие размеры, Нин имеет богатую историю и предлагает множество интересных достопримечательностей, среди которых древнейшая Церковь Святого Креста, иногда называемая самым маленьким собором в мире, а также руины римского храма. Город необычайно живописный, с извилистыми улочками, ведущими к уютным кафе. Лагуна Нин известна своим редким для Хорватии длинным песчаным пляжем, который почти никогда не бывает переполненным.

Ровинь

Ровинь – город, веками находившийся под венецианским господством, и это ярко отражено в его архитектуре. В отличие от привычных охровых домов Дубровника или Сплита, Ровинь окрашен в нежные пастельные тона, а его одиночная колокольня напоминает кампанилу Святого Марка в Венеции.

Хотя Ровинь является популярным местом с оживленными открытыми кафе и галечными пляжами, заполненные туристами в высокий сезон, он остается приветливым и оживленным, а не перегруженным, как его "родительский" город.

Пула

Пула, расположенная в 40 минутах езды от Ровиня, является настоящей жемчужиной Истрии, которую недаром называют "Римом у моря". Благодаря хорошо сохранившейся римской арене, почти целым храмам и ярким итальянским флюидам, легко понять, откуда происходят эти сравнения.

Главной туристической достопримечательностью Пулы, без сомнения, является ее монументальный "Колизей", который, в отличие от римской арены, сохранил свою эллиптическую форму. Это обязательное место для любителей истории, и даже если вы не являетесь фанатом Римской империи, вы оцените отсутствие огромных очередей. Летом здесь также проводятся концерты и кинофестивали.

Хотя арена является центральным объектом Пулы, она далеко не единственная достопримечательность. Не упустите возможность посетить Храм Августа I века, триумфальную арку Сергиев, возведенную примерно в то же время, а также Каштель – величественную крепость на холме, откуда открывается великолепный вид на город. Пула предлагает погружение в древнюю историю и культуру, позволяя почувствовать величие Римской империи на хорватской земле без чрезмерной туристической толпы.

Эти четыре направления – Корчула, Нин, Ровинь и Пула – предлагают отличные альтернативы переполненному Дубровнику. Они позволяют насладиться уникальной красотой Хорватии, ее богатой историей и культурой в более спокойной и аутентичной атмосфере. Независимо от того, ищете ли вы исторические достопримечательности, живописные пляжи или просто желаете расслабиться, эти места гарантируют незабываемые впечатления от вашего отдыха на Адриатике.

OBOZ.UA предлагает узнать о туристических направлениях, которые называют альтернативой отдыху в Хорватии.

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