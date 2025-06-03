Куда поехать в Испании: назван богатый культурой город, дешевле Барселоны

Июнь – время позаботиться о том, куда отправиться в отпуск этим летом. Однако некоторые направления может быть проблематично забронировать из-за перегруженности туристами и мер местных властей по ограничению путешествий.

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К таким направлениям можно отнести испанскую Барселону. Впрочем, как пишет издание Express, желающим увидеть красоту южной европейской страны не стоит расстраиваться. Значительно менее перегруженным, однако не менее увлекательным остается город Мурсия. Сервис для путешественников Which? назвал Мурсию одним из лучших мест для посещения в июне, если вы хотите насладиться испанской культурой и теплой погодой, но без избытка туристов.

Температура воздуха в июне здесь достигает 27 °C, что делает Мурсию идеальным местом как для принятия солнечных ванн на пляже, так и для исследования города. Как и в Барселоне, здесь вы действительно получаете лучшее из обоих миров, потому что морское побережье и исторический город находятся в непосредственной близости друг от друга. Берег Средиземного моря Коста-Калида в регионе Мурсия может предложить около 250 км прекрасных пляжей, каждый из которых имеет свою уникальную привлекательность.

По мнению экспертов, Мурсия является наименее посещаемой частью средиземноморского побережья Испании. На квадратный километр здесь приходится всего 486 туристов. Сравните с соседним Аликанте, где на эту же единицу площади приезжает 5501 турист. Конечно, это сказывается и на ценах, которые в Мурсии ощутимо ниже.

Как город, Мурсия теплая и солнечная, с захватывающей архитектурой, отличной едой и интересными музеями. А регион Мурсия в целом также может похвастаться еще одним городом под названием Картахена, который обязательно нужно посетить всем поклонникам истории.

Картахена является древним портом и военно-морской базой. Она была основана еще в 220 году до нашей эры и действительно процветала в римский период. По сей день вы все еще можете увидеть античные руины по всему городу, а также некоторые довольно впечатляющие архитектурные сооружения эпохи барокко, такие как Каса Маэстра.

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