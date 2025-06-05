Куда поехать в июле: направления для отпуска

Июль – пик туристического сезона. Благоприятные погодные условия открывают доступ к разнообразным природным и культурным локациям. В этот период лучше всего раскрываются арктические регионы, прибрежные города, горные маршруты и тропические побережья. В Исландии особенно удобно исследовать новую кольцевую трассу в Вестфьордах, ведущую через ледниковые долины и скалы с колониями морских птиц.

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Любители активного отдыха могут выбрать Виа Динарику – маршрут через горные районы Восточной Европы. Эксперты Lonely Planet рассказали о лучших местах для летнего отдыха.

Вестфьорды, Исландия

Северо-западная часть Исландии – это величественные фьорды, ледниковые долины и отвесные скалы, сформированные тысячелетиями ледниковой эрозии. Благодаря открытию тоннеля Дирафьордюр в 2020 году, здесь стало доступно новое живописное автомобильное путешествие – Вестфьярдалейдин, кольцевая трасса длиной 950 км.

Здесь можно наблюдать за морскими птицами на скалах Латрабьярга, увидеть песца среди орхидей в заповеднике Хорнстрандир, поплавать в геотермальных бассейнах Дрангснеса, посетить розово-песчаный пляж Раудасандур, ледник Дрангейокюдль и живописный водопад Диньянди.

Совет для путешественников: маршрут Вестфьярдалейдин начинается в 111 км к северу от Рейкьявика, недалеко от международного аэропорта Кефлавик. Для путешествия по региону стоит выделить минимум неделю.

Орхус и Ютландия, Дания

Второй по величине город Дании, основанный еще викингами, сегодня является современным культурным центром. В центре – музей ARoS с панорамной "радугой" на крыше, новейший медиацентр Dokk1 и жилой комплекс Iceberg. Музей Moesgaard хранит уникальные артефакты, среди которых - болотно сохранившееся тело человека Граубелла.

Июль – время фестивалей: цветочные шоу, джазовые события, празднование наследия викингов. Мягкое солнце (около 20 ºC) идеально подходит для пляжного отдыха – песчаный Den Permanente, мягкий и уютный Бельвю на север, или же безлюдные пляжи острова Самсе, куда можно добраться на пароме.

Виа Динарика, Восточная Европа и Западные Балканы

В горных деревнях Динарских Альп время, кажется, остановилось. Именно здесь проходит Виа Динарика – 1200-километровая туристическая тропа, которая тянется от Словении до Албании, пересекая Хорватию, Боснию и Герцеговину и Черногорию. Это возможность пройти сквозь дикие ландшафты, ледниковые озера, каньоны и густые леса, погрузившись в традиционную жизнь горных общин.

Пешие путешественники в июле могут пересечь ключевые участки маршрута, в частности пройти через Национальный парк Сутьеска и подняться на вершину Маглич (2386 м), самую высокую точку Боснии и Герцеговины. Вдоль маршрута – ночевки в пастушьих хижинах, встречи с местными жителями и потрясающие пейзажи.

Совет для путешественников: до маршрута легко добраться из Сплита, Сараево или Подгорицы. Участок между Лукомыром и Валбоной преодолевается за две недели. Также можно выбрать более короткий вариант вокруг Сараево.

Альта Бадия, Италия

Глубокие долины, альпийские плато и острые пики формируют незабываемый ландшафт, дополняемый трагической историей – в годы Первой мировой войны здесь проходила линия фронта между итальянскими и австро-венгерскими войсками. Сегодня эти маршруты доступны туристам: тропа Кайзерьегер ведёт мимо остатков окопов и боевых позиций, сохранившихся в горах.

Летом канатные дороги снова работают, а горные приюты открывают двери путешественникам – альпинистам, велосипедистам, парапланеристам и трейл-раннерам.

Занзибар, Танзания

Занзибар, или остров Унгуджа, – это тропическая мозаика ароматов, красок и историй. Его старый Каменный город, входящий в список ЮНЕСКО, привлекает лабиринтом узких улочек, в которых чувствуются запахи мускатного ореха, корицы, гвоздики и жареных морепродуктов. Местные жители собираются в Jaws Corner за чашкой черного кофе, чтобы пообщаться, посмотреть телевизор и отдохнуть в тени.

Лучшее время для посещения – июль, в разгар сухого сезона. Теплая, но не изнурительная погода идеально подходит для изучения острова: от погружения с маской у коралловых рифов западного побережья до посещения плантаций специй и морских прогулок на традиционных лодках доу. Отдых завершит релакс на безлюдном белом пляже – собственном уголке Индийского океана.

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