Куда поехать в мае: 5 лучших направлений

Май – один из лучших месяцев для путешествий. В этот период локации еще не переполнены туристами, что позволяет наслаждаться спокойствием и подлинной атмосферой каждого места. Кроме того, цены на жилье, авиабилеты и развлечения остаются значительно доступнее, чем в высокий сезон, что делает май прекрасным временем для экономных путешественников.

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Любители пляжного релакса могут выбрать солнечные побережья Индонезии или Испании, в то время как искатели приключений найдут идеальные маршруты в Норвегии или на островах Белиза. Эксперты Lonely Planet рассказали о лучших местах для путешествий в мае.

Салоники, Греция

Салоники, основанные в 315 г. до н. э., сочетают давнюю историю и молодежный ритм. В мае город оживает: местные жители и студенты собираются на площади Наварина, предвкушая кофе и ципуро, а крыши баров открываются для сезона. Со средней температурой 24 °C даже можно посетить пляж Эпаноми, который находится всего в 25 км от города.

После отдыха на пляже стоит исследовать исторический центр Салоник: главная улица Эгнатия ведет к римским достопримечательностям, Белой башне и порту, где расположен Македонский музей современного искусства. Район Лададика славится своими ресторанами и ночной жизнью, а Верхний город Ано Поли очаровывает подлинными османскими улочками.

Норвегия

Паромы Hurtigruten курсируют вдоль живописного побережья Норвегии круглый год, но май – отличный период для поездки. Погода становится мягкой, а дни – длиннее. К середине луны в Тромсе солнце не заходит вообще, что позволяет наслаждаться видами круглосуточно.

Активный отдых в этот период становится еще более доступным: можно отправиться на рыбалку на Лофотенские острова, посетить саамские поселения на мысе Нордкап или полюбоваться величием Гейрангер-фьорда. В мае также проходят фестивали в Бергене, поэтому стоит выделить дополнительное время на посещение этого города.

Мурсия, Испания

Май – прекрасное время для посещения побережья Коста-Калида, когда температура держится на уровне 25°C, а толпы туристов еще не заполонили регион. Мурсия славится гастрономическими традициями: местная кухня включает блюда из морепродуктов, в частности caldero del mar menor – ароматное рисовое рагу, которое традиционно готовят рыбаки.

Во время поездки стоит посетить исторический город Картахена, а также побродить по пешеходным и велосипедным маршрутам регионального парка Сьерра-Эспунья. Отдых на пляжах Коста-Калида дополнит впечатление этого путешествия.

Бали, Индонезия

Май на Бали – это сочетание жарких солнечных дней и спокойной атмосферы. Особенно это ощутимо в Убуде – городке с художественной атмосферой, старинными храмами и изысканными ресторанами.

Местная кухня привлекает своей подлинностью: сатай, баби гулинг и традиционный салат гадо-гадо – это всего несколько блюд, которые стоит отведать. Также Убуд – отличное место для обучения кулинарному искусству под руководством местных шеф-поваров.

Белиз

Несмотря на небольшие размеры, Белизу есть чем удивить: от древних руин майя до тропических лесов и коралловых рифов. В мае здесь идеальная погода, а на побережье можно увидеть китовые акулы и гнездование морских черепах.

Любителям археологии стоит посетить древние храмы в джунглях, в частности, Сюнантунич и Ламанай. На юге в регионе Толедо можно познакомиться с потомками майя и увидеть их традиционный быт. А после насыщенной культурной программы – отдохнуть на пляжах Амбергрис-Кей и Гловерс-Риф.

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