Куда поехать в отпуск с детьми: лучшие города Европы

Отпуск с детьми – это всегда вызов родителям. Ведь молодое поколение нуждается в ярких эмоциях и веселых развлечениях гораздо больше, чем взрослые.

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Впрочем, в Европе есть немало замечательных мест, которые помогут детям и подросткам набраться впечатлений и при этом будут интересны их родителям. Блог сервиса SkyScanner назвал десятку лучших.

Афины, Греция

Греция и ее столица являются колыбелью европейской цивилизации. Древние руины, следы античных мифов и зрелищные памятки Афин очаруют всю семью. Отправляйтесь на детскую экскурсию по знаменитому Акрополю, который возвышается над городом. Затем посетите Музей Акрополя и Национальный археологический музей, которые знакомят детей с греческой историей и мифологией с помощью ряда увлекательных артефактов, интерактивных экспозиций и семейных мастер-классов. Летом температура в Афинах может превышать 30 ° C, поэтому посещение весной или осенью может быть более практичным для семей с маленькими детьми.

Обратите внимание на:

Парк развлечений Allou!

Панорамные виды с канатной дороги горы Ликабет

Однодневные поездки в Дельфы для исследования древнего оракула

Лиссабон, Португалия

Красочные улицы Лиссабона, историческое обаяние и непринужденная атмосфера делают город идеальным для семейных приключений. Исследуйте объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – монастырь Жеронимуш, где дети могут обнаружить скрытые кельи и насладиться пикником в живописных садах. Посмотрите на акул, ипаток, морских выдр и других животных в Океанариуме Лиссабона, который является одним из самых больших аквариумов Европы. Затем окунитесь в прошлое, притворитесь рыцарями и насладитесь потрясающим видом на город от замка Сан-Хорхе.

Обратите внимание на:

Детскую площадку в парке Эдуарда VII

Дневные поездки в Синтру, чтобы увидеть сказочные замки

Вкусные пирожные Pastéis de Nata

Валлетта, Мальта

Валлетта, историческая столица Мальты, — небольшой, живописный, древний город, идеально подходящий для семей, стремящихся к неспешному отдыху. Узнайте богатую морскую историю Валлетты в форте Святого Эльма. Запланируйте свой визит примерно на 12:00 или 16:00 с понедельника по субботу, чтобы увидеть выстрелы из пушек. Затем посмотрите, как кормят акул в Национальном аквариуме Мальты, или совершите прогулку на лодке до Голубого грота или острова Гозо. В конце долгого дня у детей будет достаточно места, чтобы сжечь энергию в Верхних садах Барракка, пока вы наслаждаетесь прекрасными видами на гавань.

Обратите внимание на:

Пастицци – мальтийские соленые пирожные с начинкой

Автобусные поездки в парк развлечений Popeye Village

Аквапарк Splash & Fun

Барселона, Испания

В Барселоне есть все для семейного отдыха – пляжи, музеи и вкусная еда. Это шумный, артистический и увлекательный город, полный вещей, которые можно рассматривать и делать всем вместе. Даже дети будут поражены зданием Саграда Фамилия архитектора Антонио Гауди. Посетите детскую игровую площадку в причудливом парке Гуэля, чтобы насладиться красочными мозаиками Гауди, фантастическими сооружениями и панорамными видами на город. После напряженного дня отправляйтесь на пляж Барселонета, чтобы расслабиться, прокатиться на байдарках и исследовать набережную.

Обратите внимание на:

Экскурсии по стадиону Camp Nou FC Barcelona

Уличные представления на La Rambla

Интерактивный научный музей CosmoCaixa

Дубровник, Хорватия

Дубровник называют настоящей жемчужиной Адриатики, ведь он предлагает сочетание истории и прибрежной красоты. Начните с прогулки по древним городским стенам. Наслаждайтесь захватывающими видами города и побережья и исследуйте форт Ловриенац на вершине скалы. Именно он играл роль Красного замка в сериале "Игра престолов". Затем дайте детям освежиться, погрузив ноги в море на пляже Банье или отправляйтесь на экскурсию на лодке на остров Локрум из порта в Старом городе Дубровника.

Обратите внимание на:

Потрясающие виды с канатной дороги горы Срд

павлинов и ботанические сады в дендрарии Трстено

Места съемок "Игры престолов"

Дублин, Ирландия

Оживленные улицы Дублина полны музыки, истории и ирландского очарования. Исследуйте пестрое прошлое города в Дублинском замке, откройте для себя увлекательные интерактивные экспонаты в EPIC – Ирландском музее эмиграции, а затем наслаждайтесь мифами и магией в Национальном музее лепреконов. Когда вам надоест история, отправляйтесь в Дублинский зоопарк, чтобы увидеть слонов, пингвинов и красных панд, или в Сент-Стивенс-Грин, где дети могут покормить уток и поиграть на детской площадке.

Обратите внимание на:

Лодочные экскурсии по реке Лиффи

Живой музей Дублиния

Живую традиционную ирландскую музыку в местных пабах (дети допускаются)

Копенгаген, Дания

Копенгаген — чистый, компактный и очаровательный город, известный своими красочными каналами, приверженностью устойчивому развитию и непринужденной атмосферой. Одной из его главных достопримечательностей является Тиволи – исторический парк развлечений, который, как говорится, вдохновил создание Диснейленда. С безопасными каруселями для малышей и увлекательными аттракционами для подростков, ищущих острых ощущений, это волшебный опыт. И обязательно приходите вечером, когда здесь работает подсветка. Всей семьей насладитесь напитком и кусочком торта в Нюхавне, любуясь красочными домами на берегу канала. Затем совершите водную экскурсию, чтобы увидеть город с иной перспективы.

Обратите внимание на:

Знаменитую статую Русалочки

Копенгагенский зоопарк

Свежую датскую выпечку из местных пекарен

Прага, Чехия

Потрясающая сказочная архитектура Праги, средневековое обаяние и бюджетные цены делают ее популярным местом для недорогого семейного отдыха в городе. Пражский Град – обязательное место для посещения в любом возрасте. Это самый древний замковый комплекс в мире с дворцами, садами и прекрасными видами. Семьям понравится поездка на фуникулере на Петршинский холм, посещение Пражского зоопарка и наблюдение за миниатюрными поездами в Королевство железных дорог. Если вы ищете что-нибудь уникальное, зайдите в Музей иллюзий или узнайте о средневековой алхимии в музее Speculum Alchemiae.

Обратите внимание на:

Дневные поездки в Кутна-Гору (костяная церковь и исторический город)

Трдельники – трубчатые пирожные с корицей и сахаром, наполненные шоколадом или мороженым

Традиционные чешские кукольные представления

Гетеборг, Швеция

Прекрасный Гетеборг славится своей оживленной культурой кафе, великолепными зелеными зонами, потрясающим архипелагом, узкими мощеными улочками и площадями. Детям понравится Лисеберг – самый большой парк развлечений в Скандинавии, наполненный интересными аттракционами, садами и семейными развлечениями. Обязательно посетите Universeum — этот поразительный научный музей с тропическим лесом, космическими экспонатами и практическими научными экспериментами, которые увлекут детей на долгие часы. Если вы хотите развлечься на свежем воздухе, исследуйте городской парк Slottsskogen или отправляйтесь на экскурсию на лодке, чтобы открыть для себя архипелаг Гетеборга.

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Экскурсии по городским каналам на лодках Paddan

Kanelbullar – шведские булочки с корицей

Ботанические сады парка Trädgårdsföreningen

Рим, Италия

Возьмите детей в Рим и вместе перенеситесь во время гладиаторов, императоров и римских солдат. Любознательным детям понравится видеть, как то, чему они научились в школе, оживает в таких знаковых достопримечательностях, как Колизей и Римский форум. Когда они насытятся римской историей, отправляйтесь к фонтану Треви, бросьте монетку и загадайте желание. Затем отправляйтесь в сады Боргезе, где есть прокат велосипедов, озеро, миниатюрный поезд и несколько игровых площадок для детей. Если после всего этого у вас еще останутся силы, поднимитесь по 135 ступеням знаменитой Испанской лестницы, а затем подкрепитесь творожной пиццей и сладким джелато – итальянская кухня порадует даже самых придирчивых едоков.

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Музей гладиаторов на площади Навона

Детский музей Explora с интерактивными экспонатами и игровыми площадками

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