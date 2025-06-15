Куда поехать в отпуск с собакой: лучшие места в Европе

Отпуск с домашним любимцем - это не только об удобстве, но и об искренней радости от путешествия вместе. Для многих владельцев собак важно, чтобы отдых был комфортным и для них, и для четвероногих друзей.

Видео дня

К счастью, в Европе все больше курортов, отелей и туристических маршрутов становятся дружественными к животным. От морских побережий до горных троп - возможностей для незабываемого путешествия немало. OBOZ.UA собрал лучшие направления, где можно весело провести отпуск вместе с собакой.

Италия

В Италии путешествие с собакой - это не проблема, а настоящее удовольствие, ведь страна считается одной из самых приветливых к четвероногим путешественникам. Одно из лучших мест для активного отдыха с любимцем - регион Альта Бадия в Доломитовых Альпах. Здесь вас ждут живописные тропы, альпийские луга и уютные горные хижины с домашней кухней, где собак часто принимают как полноправных гостей.

Не менее привлекателен для отпуска с собакой и винный регион Вальполичелла - идеальный вариант для летних или осенних каникул. Многие винодельни и агротуристические хозяйства в этом регионе позволяют посещение с домашними животными, а вход с маленькими собаками на дегустации здесь - обычное дело. Италия в целом очень лояльна к животным, поэтому и путешествие, и совместные впечатления станут приятными как для владельца, так и для его собаки.

Франция

Это одна из самых привлекательных стран Европы для путешественников с собаками. Здесь сочетаются исторические локации, винные регионы и приморские курорты, где четвероногие гости не просто разрешены, а искренне приветствуются. Известные туристические достопримечательности, например замки долины Луары, имеют специальные правила для гостей с собаками, а в некоторых пляжных регионах даже созданы целые маршруты с учетом потребностей животных. Французская инфраструктура туризма все больше адаптируется к путешествиям с домашними любимцами, поэтому отпуск станет комфортным и для хозяина, и для его пса. Стоит только учитывать сезонные ограничения и заранее планировать остановки. Путешествие по Франции с собакой - это прекрасная возможность открывать новое вместе с верным другом.

В замке Шенонсо, жемчужине долины Луары, разрешено гулять с собакой на поводке по территории замка, а в случае необходимости - даже заходить в помещение, если животное на руках. Для ценителей вина и тишины стоит отправиться в Реймс - столицу региона Шампань. Некоторые меньшие винодельни, как GH Martel и Champagne Harlin Père et Fils, не только позволяют экскурсии с домашними животными, но и радушно принимают гостей с собаками в своих винных погребах. Если же вам больше нравится морской отдых - выберите Па-де-Кале. Здесь, на пляжах в Берке или Ле-Туке, собаки могут свободно бегать по песку даже в разгар сезона, а туристические офисы предлагают специальные "приветственные пакеты" для хвостатых путешественников.

Португалия

Еще одна замечательная страна для отдыха с собакой, где животных искренне приветствуют как в городах, так и на природе. В регионе Дору, в живописном Пиньяо, можно отправиться в путешествие на лодке вместе с собакой, наслаждаясь виноградными пейзажами. Поблизости есть много обозначенных маршрутов для прогулок, проходящих через винодельни и деревни, а также возможность посетить винные туры или музей оливкового масла. В Лиссабоне, несмотря на холмы, прогулки с собакой дарят незабываемые виды: узкие улочки, пастельные дома, барочные площади и смотровые площадки с видом на океан.

Вечером стоит пройтись по пляжу, или отправиться в Эшторил, где собака сможет поплавать в море. Для тех, кто ищет тишину и природу, природный парк Серра-де-Сан-Мамеде - идеальный выбор. Здесь простираются живописные тропы среди замков, дубовых лесов и мегалитических сооружений. Местность отдаленная, но легко достижима на авто, а спокойная атмосфера, дикие пейзажи и приветливость к животным сделают путешествие незабываемым. Португалия подарит не только красивые пейзажи, но и теплый прием для вас и вашего любимца.

Германия

Это одна из самых удобных стран в Европе для путешествий с собакой, и предлагает разнообразные варианты отдыха как у моря, так и в горах. Вдоль балтийского побережья, особенно на острове Узедом вблизи польской границы, есть немало собачьих пляжей и дог-френдли курортов.

Городок Герингсдорф с семимильной набережной, старинной архитектурой и соседними лесными тропами вокруг озера Вольгастзее - идеальное место для прогулок. В самом городе и поблизости можно остановиться в вилле San Remo, которая принимает гостей с собаками и расположена всего в нескольких минутах от пляжа.

Для любителей природы отличным вариантом является национальный парк Гарц, где на фоне восстановления местной экосистемы проложены десятки маршрутов для походов. Здесь работает даже паровая железная дорога и горные гондолы, перевозящие собак. А остановиться можно в Hardenberg BurgHotel - изысканном отеле с рестораном, позволяющим пребывание с домашними любимцами. Германия сочетает комфорт, доступность и любовь к животным, что делает ее идеальным направлением для совместного путешествия с четвероногим другом.

Испания

Это одна из самых теплых и гостеприимных стран для путешествий с собакой, особенно вдоль ее живописных побережий. На Коста-Брава, в городке Л'Эстартит, обустроена специальная зона на пляже для собак - здесь тихо, спокойно, мягкий песок и невероятные виды на архипелаг Иль-Медес. Кроме этого, многие другие пляжи в регионе, такие как Плайя-дель-Рек в Л'Эскале и бухта Порт-де-ла-Сельва, также открыты для четвероногих путешественников.

В Валенсии, на Плайя-де-Пинедо, действует зона для собак в течение всего года, а сам город имеет много зеленых зон, в частности парк Турии - настоящий оазис для прогулок. Здесь легко найти заведения, где рады гостям с животными, например, тапас-бар Colmado LaLola. В Сан-Себастьяне вне летнего сезона собакам разрешено гулять по пляжам, а большинство пинчос-баров в центре города - вполне дружелюбны к домашним любимцам.

После прогулки по Монте-Ургулл или побережью стоит насладиться местной кухней в ресторанах с непринуждённой атмосферой. Испания сочетает тепло, вкус и комфорт как для людей, так и для их пушистых друзей.

OBOZ.UA предлагает узнать об особенностях отдыха с домашними любимцами в разных странах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.