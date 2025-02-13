Куда поехать весной в Италию: лучшие направления

Весна в Италии обычно теплая и солнечная, но без изнуряющей жары. Температура воздуха колеблется в пределах 15-25 °C, поэтому прогулки по городам и обзор достопримечательностей будут особенно комфортными и приятными. Весенний период характеризуется более низкими ценами на авиабилеты и проживание. Можна сэкономить средства и получить больше впечатлений от путешествия.

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Весной в Италии можно даже совместить обзор достопримечательностей с отдыхом на пляже или катанием на лыжах. Во многих регионах страны можно застать снег в горах, а на побережье уже начинается пляжный сезон. Издание Lonely Planet рассказало о лучших итальянских направлениях отдыха.

Рим

Март – прекрасный месяц, чтобы увидеть Рим. Средняя температура составляет 17°C. Дешевые авиабилеты и более низкая стоимость аренды жилья порадуют тех, кто стремится сэкономить. Не придется часами стоять в очередях, чтобы увидеть достопримечательности, такие как музеи Ватикана, где расположена Сикстинская капелла, расписана Микеланджело, Колизей, где гладиаторы когда-то устраивали кровавые битвы, и поразительные храмы и базилики Римского форума. Особенно прекрасен весной Центральный парк Лаго, к югу от центра, с его многочисленными вишневыми деревьями, подаренными Токио в 1959 году как символ дружбы.

Доломиты

Доломиты – горный массив в Италии, славящийся невероятной красотой и уникальными природными особенностями. Доломиты следует посетить любителям горного туризма. Средняя температура в марте колеблется от –3°C до –10°C, поэтому все еще достаточно холодно, чтобы на склонах лежал снежный покров для катания на лыжах, сноубордах, фрирайда и кросс-кантри. В этот период обычно нет очередей и толп, а тепло весеннего солнца делает катание на открытом воздухе более привлекательным.

Каждый опытный лыжник желает попасть на Селла Ронда, однодневный марафон протяженностью 40 км вокруг горного хребта Группо ди Селла, который охватывает четыре прекрасные долины: Валь Гардена, Валь Бадия, Арабба и Валь ди Фасса, и завершается на Пиз Бо.

Сицилия

Сицилия в марте – это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться красотой острова без толп туристов и изнуряющей жары. Средняя температура составляет 20°C. Весной проходит множество интересных фестивалей и праздников. Можно посетить традиционные ярмарки, концерты, выставки и другие культурные мероприятия.

К примеру, в марте в городе Ачиреале проходит знаменитый карнавал. В Агридженто на второй неделе марта туристов ждет цветочное удовольствие, поскольку средневековый город празднует миндальное цветение фестивалем традиционных костюмов, музыки и танцев. Также стоит посетить Долину храмов в Агридженто, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полюбоваться византийскими мозаиками в Капелле Палатине в Палермо и взглянуть на арабо-нормандскую архитектуру в замке Чефалу.

Флоренция

Флоренции сады никогда не выглядят так красиво, как в апреле. Стоит отправиться в Villa e Giardino Bardini 17 века, где цветут азалии и пионы. Еще одно ботаническое чудо расположено недалеко от площади Микеланджело – Giardino dell'Iris.

Флоренция находится в самом сердце Италии, что делает ее удобным местом для начала поездки по стране. Отсюда можно добраться до других известных городов, таких как Рим, Венеция и Милан. Город поражает архитектурой: здесь находятся такие известные сооружения, как Флорентийский собор (Дуомо), палаццо Питти, палаццо Веккьо и многие другие. Каждое здание имеет свою уникальную историю и архитектурный стиль. Флоренция – это не только музеи, но и искусство под открытым небом. На площадях города можно увидеть копии знаменитых скульптур, таких как Давид Микеланджело и Персей Челлини.

Лаго Маджоре

Лаго Маджоре – одно из самых красивых и крупнейших озер Италии, расположенное на границе со Швейцарией. Благодаря Альпам, защищающим озеро от северных ветров, здесь круглогодично сохраняется мягкий и теплый климат. Средняя температура летом составляет 25-30 °C, а зимой не опускается ниже +5 °C. Апрель – лучший месяц для посещения, со средней температурой 17°C

На Лаго Маджоре можно заниматься водными видами спорта, такими как виндсерфинг, кайтсерфинг, гребли на байдарках и яхтах. Также здесь есть множество маршрутов для пеших и велосипедных прогулок, гольф-клубы и теннисные корты. Не следует обходить вниманием и Палаццо Борромео, где десять ярусов террасных садов разворачиваются вокруг барочного дворца. В апреле сады изобилуют азалиями, тюльпанами, камелиями, рододендронами и фиалками. Отправляйтесь в Вербанию на западном берегу озера, чтобы увидеть десятки тысяч разноцветных тюльпанов в середине апреля на Settimana del Tulipano (Неделя тюльпанов) на вилле Таранто конца 19 века.

Умбрия

Май – идеальный для посещения этого живописного региона Италии. Весной в Умбрии проходит множество интересных фестивалей, можно посетить традиционные ярмарки и выставки. К примеру, в мае в Губбио проходит знаменитый праздник "Corsa dei Ceri", во время которого жители города соревнуются в беге с тяжелыми деревянными конструкциями.

В мае наступает пик цветения на Пиано-Гранде (Большая равнина) Кастеллуччо в тени Сибиллинских гор. Разнообразие маков, васильков, тюльпанов, ромашек, крокусов и нарциссов окрашивает склоны в разные цвета, создавая сцену, похожую на картины Моне. Национальный парк Монти-Сибиллини лучше всего подходит для прогулок в горы. В мае также стоит пройти паломничество в Ассизи и его Базилику Сан-Франческо, которая внесена в список ЮНЕСКО, следуя святому Франциску. Festa di Calendimaggio усиливает культурную привлекательность города яркими костюмированными парадами, рыцарскими турнирами и другими средневековыми развлечениями.

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