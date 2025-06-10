Куда поехать вместо Франции: недооцененные альтернативы

Франция ассоциируется с романтическими улочками Парижа, лавандовыми полями Прованса и пляжами Лазурного берега. Это действительно одна из самых популярных туристических стран мира и прогнозы на сезон 2025 свидетельствуют: поток путешественников будет только расти.

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Однако в Европе есть множество других удивительных направлений, которые дарят те же впечатления: горное величие, историческая глубина, прибрежная красота и изысканная гастрономия, только без толп и с более доступными ценами. Эксперты обнародовали перечень альтернатив, которые стоит выбрать.

Вместо Французских Альп – Юлийские Альпы, Словения

Мечтаете о походных тропах с панорамами вроде Шамони, но без очередей и толп? Отправляйтесь в Словению. В Юлийских Альпах, в пределах национального парка Триглав, вас ждут захватывающие виды, безлюдные маршруты и альпийская атмосфера, которая кажется сказочной. Плавание на лодке к церкви на острове Блед, купание в хрустальных водах озера Бохинь, прогулки по живописным долинам – это все о настоящем спокойствии и красоте без суеты.

Вместо Французской Ривьеры – побережье Алгарве, Португалия

Да, Лазурный берег – это роскошь. Но это также заоблачные цены и переполненные пляжи. Алгарве в Португалии – альтернатива, которая впечатляет не меньше: золотистые скалы, морские пещеры, Атлантика и расслабленный темп жизни. От оживленного Лагоса до тихих поселков – регион привлекает не только видами, но и вкусными морепродуктами и доступными ценами. Каякинг, серфинг или отдых в бухте – здесь каждый найдет свой формат лета.

Вместо Бордо – Горишка Брда, Словения

Винный тур по Бордо – дело престижное, но если хочется более душевного и личного опыта, отправляйтесь в словенскую Горишку Брда, регион на границе с Италией, который недаром называют "словенской Тосканой". Семейные винодельни, прямой контакт с виноделами, автохтонные сорта (в том числе ребула), а также пейзажи из виноградников и горных деревень – это идеальная альтернатива для настоящих ценителей.

Вместо парижской романтики – Брюгге и Гент, Бельгия

Париж – город любви, но и город очередей, шума и ажиотажа. Зато Брюгге – это романтика каналов, готических фасадов и тишины. Гент – немного активнее, с молодежной атмосферой и живой художественной жизнью. Оба города имеют шарм, которого не меньше, чем в Париже, а иногда даже больше, потому что ничто не отвлекает от наслаждения. К тому же, бельгийский шоколад и вафли – безоговорочный бонус.

Вместо долины Луары – замки Трансильвании, Румыния

Замки Луары впечатляют, но давно стали "туристическим магнитом". Трансильвания же предлагает настоящее приключение: готическое, мистическое, исторически насыщенное. Замок Бран (связанный с легендой о Дракуле), роскошный Пелеш, средневековые города Сигишоара и Сибиу – это маршрут, где каждый камень имеет свою историю, а цены не кусаются.

Вместо французской гастрономии – Сан-Себастьян, Испания

Лион – "гастрономическая мекка", но Сан-Себастьян в Стране Басков дает ему достойный ответ. Здесь сосредоточено множество ресторанов со звездами Мишлен, но настоящая сила – в пинчос-барах. Небольшие порции, большая вкусовая палитра, море общения – это не просто еда, это стиль жизни. Летний вечер, бокал тхаколи, идеальные закуски – и вам больше ничего не надо.

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