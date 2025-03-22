Куда поехать вместо Рима: в чем особый шарм города Тренто

Италия была и остается одной из популярнейших стран для туризма в Европе. Но выливается это в перегруженность основных направлений. Так осмотреть спокойно Рим уже не так-то просто.

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Но на севере страны находится город с похожим вайбом, который утолит жажду исследования древности, но при этом предложит покой и уют и ощутимо более низкие цены. Как пишет издание Travel off Path, речь идет о Тренто – недооцененной жемчужине Северной Италии.

Спрятанный в предгорьях Альп, город предлагает абсолютно все, чего вы ожидаете от итальянских каникул. Например, очень привлекательный Старый город, который развивался со времен Средневековья и несет на себе отпечаток всех эпох. К тому же местные жители всегда рады приветствовать туристов, в отличие от южан, которые все чаще не скрывают своего раздражения от избытка туристов.

По масштабам Тренто гораздо меньше Рима. Население города составляет всего около 120 тысяч человек. Но в этом есть и большой плюс – все основные достопримечательности сосредоточены на одной небольшой территории, так что вы можете обойти все это пешком и как следует осмотреть каждую архитектурную жемчужину.

В культурном и эстетическом плане Тренто заметно отличается от Рима. В том смысле, что вы не найдете здесь пастельных тонов построек столицы. Вы встретитесь с архитектурой, навеянной австрийским влиянием, с ее более мрачными и насыщенными тонами.

Исторически Тренто основали кельты, но в I веке до н. е. эти земли были завоеваны римлянами. Муниципалитет здесь основал ни кто иной, как сам Юлий Цезарь.

В Тренто, возможно, нет хорошо сохранившейся гладиаторской арены или эффектного римского храма, подобного Пантеону, но в нем есть многочисленные археологические находки, которые предлагают нам редкую возможность заглянуть в жизнь в древние времена.

Возьмем, например, Римский Тридентум, наиболее исторически значимые руины в Тренто, лежащие под современным городом. Или огромный лабиринт дорог, окруженных домами, сохранившимися участками стен и городскими воротами.

Обязательно посетите Епархиальный музей Тренто, расположенный прямо на главной площади (Пьяцца дель Дуомо). Не обходите мимо этот трехэтажный дворец, где хранится большая коллекция произведений искусства, охватывающих не менее 8 веков. А на вершине холма Досса Тренто, вы также можете посетить руины Римского амфитеатра. Хотя сохранился он не идеально, отсюда открываются захватывающие виды на усеянный куполами городской пейзаж на фоне великолепных Альп.

Средневековая площадь Пьяцца дель Дуомо является сердцем Тренто. По крайней мере с XI века здесь есть богато украшенный фонтан Нептуна с искусно вырезанными мифологическими существами. Также здесь находятся несколько важнейших построек города, включая Трентский собор. А еще романская церковь с элементами эпохи Возрождения, резным каменным интерьером, реалистичными скульптурами и прекрасными фресками.

Недалеко от главной площади находится башня Торре Чивика, построенная в XII веке. Она стоит на месте римских ворот. Рядом возвышается средневековая тюрьма, в которой сейчас находится музей. А если вы пройдете по Виа Беленцани, вечной улице, ведущей от Пьяцца дель Дуомо, вы увидите ряд дворцов – Палаццо Муниципале, Палаццо Тун и Дом Джеремии XV века. Так что смело отправляйтесь за музейным пропуском в местный туристический офис.

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