Куда поехать вместо Сен-Тропе: три более выгодных направления

Сен-Тропе уже давно стал синонимом роскоши, пляжного отдыха и бурных вечеринок. Однако с каждым годом городок на Французской Ривьере все больше переполнен туристами, а цены - шокируют даже заядлых путешественников.

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Все это заставляет все больше людей искать менее людные, но не менее живописные направления. К счастью, Южная Франция предлагает немало альтернатив, где можно насладиться провансальской атмосферой без безумных очередей и завышенных счетов, отмечает Travel Off Path.

Три малоизвестные жемчужины - Антиб, Ла-Тюрби и Био - прекрасно подходят для тех, кто мечтает о Средиземном море, культуре и тишине. Ниже - подробнее о каждом из этих уголков.

Антиб: провансальский уют без толпы

Антиб - это очаровательный город, который сохраняет колорит Французской Ривьеры без толпы отдыхающих. Здесь можно гулять по старому городу с его утренними рынками, посетить музей Пикассо, расположенный в средневековом замке, или отдохнуть на малолюдном пляже Граветт. Город предлагает настоящий провансальский стиль жизни: ужины в семейных ресторанах, неторопливые прогулки вдоль набережной, ароматы лаванды и атмосферу творчества. В отличие от Сен-Тропе, ночная жизнь здесь минимальна - и это лишь плюс для тех, кто ценит спокойствие.

Ла-Тюрби: средневековая история и пейзажи Ривьеры

Небольшой поселок Ла-Тюрби расположен выше на холмах, идеально подходит для ценителей античной истории и тишины. Одной из главных достопримечательностей является Трофей Августа - древнее римское сооружение, возвышающееся над городом и открывающее захватывающие виды.

Ла-Тюрби привлекает каменными улочками, старинными колодцами и местными ресторанами с сезонной кухней. Несмотря на отсутствие пляжа непосредственно в городе, всего в 15 минутах езды расположен живописный пляж Вильфранс-сюр-Мер. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить историю, культуру и отдых у моря.

Биот: старинное село с художественной душой

Еще одно скрытое сокровище Лазурного побережья - это средневековый городок Биот. Уютные улочки, пастельные дома и семейные рестораны создают идеальную атмосферу для неспешного отдыха. Город известен не только своей архитектурой, но и культурной жизнью: здесь находится Национальный музей Фернана Леже и немало галерей и мастерских.

Биот прекрасно сочетает тишину с художественной энергией, даря гостям эстетическое удовольствие от каждой прогулки. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет ощутить настоящий дух Французской Ривьеры без гламурной суеты.

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