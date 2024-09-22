Куда сходить в поход в Европе: лучшие однодневные варианты

Европа славится своими культурными достопримечательностями и несравнимой природной красотой. Она может удовлетворить потребности любых туристов и любителей городской суеты, и поклонников походов и природы.

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Для того, чтобы насладиться невероятными видами, не обязательно запасаться палатками и отправляться в долгое путешествие. EuroNews рассказал об однодневных маршрутах, которые поразят путешественников своей подлинностью и красотой.

Санкт-Антон-ам-Арльберг, Тирольские Альпы

Одним из лучших мест для походов в Альпах является Санкт-Антон-ам-Арльберг, расположенный всего в часе езды от Инсбрука. Эта живописная альпийская деревня славится своими лыжными трассами зимой, но летом превращается в рай для пеших туристов.

На тропе "WunderWanderWeg" и маршруте "Alpenblumen and Kräuter", который проходит через альпийские луга, можно насладиться разнообразием природных богатств. Также вы сможете прогуляться босиком среди альпийских трав или остановиться на одном из 14 цветочных садов.

Берген, Норвегия

Для тех, кто мечтает увидеть ледниковые озера и горные вершины, идеальным выбором станет путешествие из Бергена в озеро Бондхусватнет. Это удивительное место расположено в национальном парке Фольгефонна, до которого можно добраться за два часа пешей прогулки.

Отсюда открывается великолепный вид на ледник Бондхусбреен. А для тех, кто хочет больше приключений, можно продолжить путь к скальному образованию "Язык тролля".

Ойцовский национальный парк, Польша

Краков известен своей культурой и активной ночной жизнью, но в нескольких минутах езды от Старого города можно найти природный покой в Ойцовском национальном парке.

Здесь среди известняковых образований юрского периода можно прогуляться по многочисленным пешеходным тропам, посетить пещеры эпохи неолита и аутентичные замки. Это безупречное место для осенних походов.

"Саксонская" и "Богемская Швейцария", граница Германии и Чехии.

Для путешествующих из Дрездена или Праги отличным вариантом станет поход к мосту Бастай, который находится в национальном парке "Саксонская Швейцария". Всего за 40 минут езды поездом от Дрездена можно добраться до этого места, известного своими скальными образованиями.

С чешской стороны туристы могут полюбоваться Правчицкими воротами – уникальной природной аркой, ставшей местом съемок легендарного фильма "Хроники Нарнии".

Пилатус, Швейцария

Швейцарские Альпы всегда были магнитом для туристов. Поход на Пилатус – одна из самых лучших возможностей увидеть их во всей красе.

Цюрих является отличным стартовым пунктом для путешествия, откуда можно добраться до Люцерна, а оттуда – горы Пилатус зубчатой железной дорогой. А для тех, кто ищет больше активностей и приключений, есть пешеходный маршрут, который занимает около 4,5 часов и предлагает потрясающие виды на альпийские луга и ручьи.

Доломитовые Альпы, Италия

Больцано – идеальное место для коротких однодневных походов по Доломитовым Альпам. Прямо из города можно отправиться на канатной дороге в село Ренон, где вас ждут 300 км пешеходных маршрутов.

Один из самых интересных путей ведет к земляным столбам Ренона – уникальным природным образованиям, которые выглядят как каменные шпили.

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