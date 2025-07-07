Культовый фильм 'Пролетая над гнездом кукушки' получит спиноф: что известно о новом сериале

Легендарный фильм Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", ставший киноклассикой и победителем пяти премий "Оскар", получит продолжение в виде телевизионного сериала. Об этом сообщил продюсер Пол Зенц, племянник Сола Зенца, который был оригинальным продюсером ленты 1975 года.

Видео дня

По его словам, права на новую адаптацию уже получены от вдовы Кена Кизи, автора одноименного романа, и первый сезон будет рассказывать историю с точки зрения одного из самых загадочных персонажей – Шефа Бромдена. Детали рассказало издание Deadline.

В отличие от фильма, где на первом плане был мятежник Макмерфи в исполнении Джека Николсона, новая экранизация сосредоточится на внутреннем мире Шефа – молчаливого полукоренного американца, который притворялся глухонемым.

Именно с его точки зрения и был написан роман Кизи, поэтому новый сериал стремится восстановить первоначальное авторское видение.

События первого сезона охватят как жизнь в психиатрической больнице, так и то, что произошло после побега Шефа. Пока неизвестно, кто работает над сценарием, и какая студия будет стоять за проектом, однако по словам Зенца, это должно быть драматическое расширение классической истории с более глубоким раскрытием персонажей.

Зенц отметил, что с осторожностью относится к ремейкам культовых лент, однако верит в потенциал сериального формата.

Ранее единственной телевизионной адаптацией был сериал-приквел Netflix "Рэтчед" (2020), посвященный прошлому суровой медсестры, но шоу продержалось всего один сезон. В рамках юбилейного празднования 50-летия "Кукушки" компания Fathom Events в этом месяце также запускает перевыпуск фильма в 4K-версии на более чем 1000 экранах в США.

В 2023 году Пол Зенц приобрел права на кинобиблиотеку Сола Зенца, которая включает такие культовые фильмы, как "Английский пациент", "Амадей" и "Пролетая над гнездом кукушки". За свою карьеру Зенц-младший сотрудничал с выдающимися режиссерами и продюсировал ряд знаковых картин, так что новый сериал обещает стать качественной и смелой попыткой заново взглянуть на вечную историю о бунте, достоинстве и свободе.

Ранее OBOZ.UA показывал тизер нового проекта из киновселенной Marvel – анимационного сериала "Глаза Ваканды".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.