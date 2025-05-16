Кусаете, лижете или грызете? Эксперты нашли связь между тем, как человек ест мороженое, и его характером

Эксперты говорят, что то, как вы едите мороженое - кусаете, лижете или грызете его - может многое рассказать о вашей личности и о том, как вы принимаете решения.

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Так, психолог Джо Хеммингс предполагает, что ваш подход к употреблению популярного летнего лакомства может намекать на то, смелый вы или осторожный человек, пишет Express.

Исследование, проведенное по заказу Nuii ice cream среди 2000 взрослых, которые любят мороженое, показало, что 63% предпочитают облизывать свое мороженое, тогда как 39% смело кусают его сразу.

Поведенческий психолог Джо утверждает, что те, кто решается укусить мороженое, являются более "бесстрашными", "уверенными в себе" и "импульсивными", и риск замерзания мозга их не останавливает. И, похоже, общественность соглашается: 31% описывают тех, кто кусает мороженое, как "импульсивных", 29% описывают их как "уверенных в себе", а еще 26% считают себя "бесстрашными".

С другой стороны, тех, кто предпочитает наслаждаться своим лакомством, облизывая его, считают "методичными" и "расслабленными", по словам Джо. Они демонстрируют терпение и желание наслаждаться каждым мгновением, что также может намекать на то, что они романтические личности.

В конце концов, тех, кто склонен грызть мороженое, часто воспринимают как более "осторожных", "нежных" и "вдумчивых", хотя предполагают, что они также могут быть контролирующими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое мороженое можно приготовить дома детям.

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