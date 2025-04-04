Квиткова вернула в моду тренд 90-х и удивила сочетанием цветов. Фото

Те из нас, кто хорошо помнит моду 90-х годов, испытывают смешанные чувства относительно возвращения тогдашних трендов. Стиль тогда действительно был несколько специфичным, но отдельные вещи действительно заслуживают того, чтобы снова оказаться в нашем гардеробе.

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В частности, речь идет о широких спортивных штанах. В девяностых их носили девушки из самых модных групп – Spice Girls, All Saints, TLC. Как правильно стилизовать их сейчас, показала в своем Instagram украинская блогерка Даша Квиткова.

Девушка собрала ультрамодный лук, изюминкой которого стали ярко оранжевые брюки с широкой белой полоской-лампасом сбоку. При этом она не стала сосредотачиваться именно на спортивном стиле, который, казалось бы, диктует такая вещь.

Даша соединила эти брюки с базовой светло-голубой рубашкой, на которую накинула оригинальный замшевый бомбер самого модного в этом сезоне цвета горького шоколада. Тем самым она смешала спортивный стиль с классическим, получив образ, который можно назвать идеальным образцом стритстайла весны 2025 года.

Внимание следует обратить и на аксессуары, которые Квиткова использовала для своего лука. Так красочный низ дополняли зеленые замшевые кроссовки. А более сдержанный верх поддержала структурированная бежевая сумка. Тоже сшитая из замши. Этот материал сейчас в топе трендов. Из необычного – инфлюенсер украсила бедра поясом-цепочкой с подвесками, тем самым подчеркнув, что брюки стали основой ее образа.

Что еще стилисты советуют носить в этом сезоне со спортивными брюками? На самом деле, все, что душа пожелает. Это может быть более строгий блейзер или же свободная кожаная куртка. В холодные дни вещь можно комбинировать с удлиненным пальто. Относительно обуви здесь не стоит ограничиваться только кроссовками. Интересным дополнением фешн-эксперты называют мюли на небольшом каблуке. Такое сочетание называют интересным выбором для вечернего выхода. Особенно если сверху надеть топ на бретелях.

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