Lamborghini, Ferrari и Pagani: назван город, в котором больше всего суперкаров

Несмотря на то, что в столице Великобритании действует ряд мер, усложняющих движение автомобилей, например плата за пробки и зона сверхнизких выбросов (ULEZ), в Лондоне больше суперкаров, чем в любом другом городе мира.

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Хотя суперкары никогда не будут такими распространенными, как семейные автомобили, такие как Ford Fiesta и Toyota Prius, розничный продавец мощных автомобилей Exotic Car List составил список городов, в которых больше всего роскошных авто.

Согласно этому рейтингу, Лондон является самой большой горячей точкой для экзотических суперкаров. "Год за годом Лондон находит свой путь к вершине рейтинга, получая титул мировой столицы суперкаров", – говорится в объяснении.

Lamborghini, Ferrari и Pagani лидируют среди суперкаров, наиболее часто замечающих там.

По словам компании, одна из главных причин, почему в городе так много суперкаров, связана с высоким доходом многих жителей. Тем не менее, при высокой средней зарплате водителям все равно придется накапливать два года на новый Lotus Emira или больше пяти лет, чтобы сесть за руль Ferrari 296 GTB.

Лос-Анджелес также занимает высокие позиции по экзотическим моделям, причем модели Lamborghini, Ferrari и Porsche считаются наиболее распространенными, поскольку жители пытаются соответствовать репутации города, где живут богатые и знаменитые.

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