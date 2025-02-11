Ласковые и нежные: 5 самых добрых пород кошек в мире

Домашние кошки могут быть независимыми и одновременно ласковыми. Некоторые породы этих домашних животных особенно дружелюбны, общительны и готовы дарить свою любовь хозяевам.

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Если вы мечтаете о пушистом друге с таким характером, обратите внимание на эти породы кошек, советует OBOZ.UA

Рэгдолл – воплощение нежности

Рэгдоллы известны своим спокойным и добродушным нравом. Эти кошки буквально живут на руках хозяев, полностью доверяя им.

Они отлично ладят с детьми, любят находиться рядом с человеком и редко выпускают когти. Поэтому рэгдоллы прекрасно подходят для семей с маленькими детьми и домашними животными.

Мейн-кун – добрый гигант

Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-куны – настоящие добряки. Эти кошки обладают дружелюбным характером, любят внимание и легко находят общий язык с людьми и другими питомцами.

Они не требуют постоянной ласки, но всегда будут рядом, если почувствуют, что хозяин нуждается в их обществе..

Бирманская кошка – спокойствие и ласка

Бирманцы известны своим уравновешенным характером. Они не слишком активны, но при этом невероятно привязаны к своим владельцам.

Эти кошки обожают сидеть на коленях, нежно мурлыкать и проводить время рядом с семьей. Кроме того, бирманцы отлично ладят с детьми и домашними животными.

Шотландская вислоухая – идеальный компаньон

Шотландские вислоухие – это настоящие аристократы с добрым сердцем. Они обладают спокойным характером, не склонны к агрессии и любят проводить время с людьми.

Эти кошки прекрасно чувствуют настроение хозяина и всегда готовы его поддержать. А милый внешний вид и тихий голос делают их еще более очаровательными.

Сфинкс – нежность без границ

Несмотря на свой необычный внешний вид, сфинксы – одни из самых ласковых кошек. Они обожают быть в центре внимания, постоянно ищут физического контакта с человеком и даже могут "обнимать" хозяина.

Сфинксы очень преданы семье и плохо переносят одиночество, поэтому идеально подходят тем, кому нужен настоящий друг.

Ранее OBOZ. UA рассказывал о самых спокойных породах кошек в мире.

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