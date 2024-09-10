LCV, SUV, MPV: что означают аббревиатуры в названиях авто

В современном мире автомобили стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Большинство людей регулярно пользуются машинами для личных или коммерческих нужд.

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Благодаря большому спросу регулярно увеличивается и предложение, поэтому на рынке есть широкий выбор моделей, приспособленных к различным потребностям потребителей. О том, какие аббревиатуры в их названиях помогут вам приобрести подходящий автомобиль, рассказывает OBOZ.UA.

Среди многочисленных категорий транспортных средств особое внимание привлекают такие аббревиатуры, как LCV, SUV и MPV, часто встречающиеся в характеристиках авто. Эти сокращения могут сбить с толку новичков или людей, редко сталкивающихся с техническими аспектами выбора автомобиля. Однако их понимание может помочь лучше ориентироваться в мире автоиндустрии и сделать осознанный выбор при покупке транспортного средства.

LCV (Light Commercial Vehicle)

LCV – это сокращение от Light Commercial Vehicle, что в переводе означает "легкое коммерческое транспортное средство". Это автомобили, которые обычно используются для транспортировки грузов или предоставления услуг. Чаще всего к этой категории относятся фургоны, пикапы и небольшие грузовики с грузоподъемностью до 3,5 тонн.

SUV (Sport Utility Vehicle)

SUV расшифровывается как Sport Utility Vehicle. Это можно перевести как "спортивное утилитарное транспортное средство".

Эти автомобили называют внедорожниками или кроссоверами и делят на несколько подклассов, в зависимости от размеров салона, например Compact SUV, Mid-size SUV и Full-size SUV. Основной особенностью SUV является высокий клиренс, а также прочная конструкция, позволяющая преодолевать разные типы местности.

MPV (Multi-Purpose Vehicle)

MPV или Multi-Purpose Vehicle переводится как "многоцелевое транспортное средство". Это автомобили, предназначенные для перевозки большого количества пассажиров, обычно от шести до восьми человек. Такие автомобили известны под названием минивэны, фургоны и т.д. и часто используются как семейный транспорт.

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