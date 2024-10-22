Ледниковый экспресс: чем особенный один из самых красивых железнодорожных маршрутов Европы

Ледниковый экспресс – невероятный маршрут, соединяющий железнодорожные вокзалы двух крупных горных курортов в швейцарских Альпах – Санкт-Мориц и Церматт. Это самый медленный и красивый экспресс в мире.

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Маршрут был проложен почти 100 лет назад – в 1930 году. Поездка на Ледниковом экспрессе длится 7,5 часов и проходит по 291 мосту, через 91 тоннель и через поразительный перевал Оберальп. Высочайшая точка составляет 2033 м. Эксперты рассказали, чем особенный один из самых красивых маршрутов мира.

Ледниковый экспресс

Ледниковый экспресс работает ежедневно, круглогодично за исключением ноября, а зимой количество рейсов в день уменьшается.

Путешествие в этом роскошном поезде гарантирует место у окна и невероятные панорамные виды. Однако туристы подчеркивают, что билеты следует приобрести заранее. На Tripadvisor можно встретить отзывы о том, что места в Excellence Class уже в апреле были распроданы до сентября.

В этом безупречно чистом и комфортабельном вагоне всего двадцать мест, поэтому нет никаких проблем с обслуживанием или возможностью сделать много фотографий потрясающих пейзажей через панорамные окна. На каждом месте даже отдельный iPad, чтобы вы могли отслеживать маршрут.

"Нам подали обед из шести блюд с сопровождением вин – наравне с любым лучшим рестораном", – делятся отзывами путешественники.

Путешествовать по этому поезду не дешево, но и не заоблачно дорого. Билет из Санкт-Морица в Церматт стоит в общей сложности 313 долларов, что не так уж много, учитывая высокий уровень роскоши.

Маршруты Альбулабан и Бернинабан были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием Ретийская железная дорога.

Самый красивый маршрут

Линия Альбула

После отправления из Санкт-Морица (высота над уровнем моря 1,775 м) в Граубюнден, Ледниковый экспресс следует через Самедан и Бевер на плато Энгадин, далее проходит Валь Бевер перед входом в тоннель Альбула. Преда – первая станция в долине Альбула. Далее маршрут лежит в направлении Бергюна. Экспресс на этом участке имеет большой градиент наклона – 400 м на 5 км маршруте.

Далее маршрут пролегает через Филизур (1,032 м), виадук Ландвассер, Тузис (720 м), Хинтеррейн и город Кур (свыше 500 м).

Маршрут Оберальп

После Кура поезд едет вдоль Рейна по ущелью Руйнаульта и поднимается в долину через Иланц (698 м), Дизентису (1,142 м) и Седрун (1,404 м). Далее следует самая высокая точка – перевал Оберальп на высоте 2033 м. Через кантон Ури происходит спуск вниз в Андерматт (1447 м).

Маршркт Фурка

Через долину Урзеренталь Ледниковый экспресс едет мимо села Хоспенталь (1,452 м) и Реальпа (1,538 м). После тоннеля Фурка поезд поднимается на одноименный перевал и едет в Обервальде (1368 м). Железная дорога идет вдоль Роны через деревни Ульрихен, Мюнстер-Гешинен и Фиш.

Дистанция Маттерталь

После долины Маттерталь поезд поднимается вверх, проходя деревни Штальден (799 м), Санкт-Никлаус (1,127 м) и Ранда (1,408 м). После последней крутой гонки пассажиры прибывают в Церматт (1,616 м).

В общей сложности дорога занимает почти 8 часов.

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