Легкий десерт "Рафаэлло" без теста, выпечки и сахара из трех ингредиентов: готовится элементарно

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из желе, молока, сметаны, йогурта, творога. А если добавить какао, кокосовую стружку, ягоды, фрукты, шоколад, вы получите самое лучшее и легкое угощение для праздничного стола.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пудинга из молока, манной крупы и кокосовой стружки.

Ингредиенты:

Молоко(вода) – 250 мл

Манная крупа – 2 ст.л

Кокосовая стружка – 2 ч.л

Ванильный йогурт – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кипятим молоко/воду, постепенно засыпаем манку. Не переставая мешать венчиком (чтобы не было комочков). Когда манная каша будет готова, добавляем ваниль и кокосовую стружку, разливаем ее в красивые формочки.

2. Охлаждаем и поливаем своим любимым ванильным йогуртом (можно протеиновым).

Посыпаем стружкой, по желанию можете украсить еще конфетой.

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