Легкий десерт "Рафаэлло" без теста, выпечки и сахара из трех ингредиентов: готовится элементарно
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из желе, молока, сметаны, йогурта, творога. А если добавить какао, кокосовую стружку, ягоды, фрукты, шоколад, вы получите самое лучшее и легкое угощение для праздничного стола.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пудинга из молока, манной крупы и кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- Молоко(вода) – 250 мл
- Манная крупа – 2 ст.л
- Кокосовая стружка – 2 ч.л
- Ванильный йогурт – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кипятим молоко/воду, постепенно засыпаем манку. Не переставая мешать венчиком (чтобы не было комочков). Когда манная каша будет готова, добавляем ваниль и кокосовую стружку, разливаем ее в красивые формочки.
2. Охлаждаем и поливаем своим любимым ванильным йогуртом (можно протеиновым).
Посыпаем стружкой, по желанию можете украсить еще конфетой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: