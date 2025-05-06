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Легкий десерт "Рафаэлло" без теста, выпечки и сахара из трех ингредиентов: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт торта

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из желе, молока, сметаны, йогурта, творога. А если добавить какао, кокосовую стружку, ягоды, фрукты, шоколад, вы получите самое лучшее и легкое угощение для праздничного стола. 

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Вкусный и легкий десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пудинга из молока, манной крупы и кокосовой стружки. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Молоко(вода) – 250 мл
  • Манная крупа – 2 ст.л
  • Кокосовая стружка – 2 ч.л
  • Ванильный йогурт – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кипятим молоко/воду, постепенно засыпаем манку. Не переставая мешать венчиком (чтобы не было комочков). Когда манная каша будет готова, добавляем ваниль и кокосовую стружку, разливаем ее в красивые формочки.

Из чего приготовить вкусный десерт

2. Охлаждаем и поливаем своим любимым ванильным йогуртом (можно протеиновым).

Посыпаем стружкой, по желанию можете украсить еще конфетой.

Готовый десерт

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