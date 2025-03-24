Легкий и вкусный салат из куриного филе, с ананасами: рецепт салата для пасхального стола

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также его можно очень вкусно запечь. Еще куриное мясо отлично подходит для шашлыка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с ананасом и кукурузой.

Ингредиенты:

яйцо

консервированный ананас

кукуруза

сыр

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе курицы и яйцо предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.

2. Переложите в миску, добавьте ананас, кукурузу и сыр. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.

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