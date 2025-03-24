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Легкий и вкусный салат из куриного филе, с ананасами: рецепт салата для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
708
Рецепт блюда

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также его можно очень вкусно запечь. Еще куриное мясо отлично подходит для шашлыка.

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Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с ананасом и кукурузой.

Вкусный салат с филе

Ингредиенты:

  • яйцо
  • консервированный ананас
  • кукуруза
  • сыр
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе курицы и яйцо предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, добавьте ананас, кукурузу и сыр. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

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