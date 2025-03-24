Видео дня
Легкий и вкусный салат из куриного филе, с ананасами: рецепт салата для пасхального стола
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, а также его можно очень вкусно запечь. Еще куриное мясо отлично подходит для шашлыка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с ананасом и кукурузой.
Ингредиенты:
- яйцо
- консервированный ананас
- кукуруза
- сыр
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе курицы и яйцо предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.
2. Переложите в миску, добавьте ананас, кукурузу и сыр. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: