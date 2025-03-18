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Легкий и вкусный салат из зелени, с филе и апельсинами: простой рецепт вкусного блюда для перекуса
Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или просто сытного перекуса, идеальными продуктами для блюда будут – курное филе, свежие овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и апельсином.
Ингредиенты:
- Салат "Ромен" 1 шт.
- Куриное филе 2 шт.
- Апельсин 2 шт(не большие)
- Кукуруза 150 г
- Специи по вкусу
- Домашний майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите и порежьте филе.
2. Порежьте апельсины, салат.
3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи и можно есть!
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