Легкий и вкусный салат из зелени, с филе и апельсинами: простой рецепт вкусного блюда для перекуса

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или просто сытного перекуса, идеальными продуктами для блюда будут – курное филе, свежие овощи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и апельсином.

Ингредиенты:

Салат "Ромен" 1 шт.

Куриное филе 2 шт.

Апельсин 2 шт(не большие)

Кукуруза 150 г

Специи по вкусу

Домашний майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте филе.

2. Порежьте апельсины, салат.

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи и можно есть!

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