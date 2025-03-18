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Легкий и вкусный салат из зелени, с филе и апельсинами: простой рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
111
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить очень вкусный и легкий салат для ужина или просто сытного перекуса, идеальными продуктами для блюда будут – курное филе, свежие овощи, зелень.

Видео дня
Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и апельсином.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Салат "Ромен" 1 шт.
  • Куриное филе 2 шт.
  • Апельсин 2 шт(не большие)
  • Кукуруза 150 г
  • Специи по вкусу
  • Домашний майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте филе.

Ингредиенты для блюда

2. Порежьте апельсины, салат.

Приготовление салата

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез, специи и можно есть!

Готовый салат

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