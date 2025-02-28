Легкий торт "Капучино" без выпечки: понадобится всего 350 г сметаны
Домашние вкусные десерты, а именно торты, можно приготовить не только из тяжелого теста, но еще и из желе, сметаны и без грамма муки. А для яркого вкуса добавьте в десерт ягоды, сгущенное молоко, джем, фрукты, сок и цедру цитрусовых, корицу, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из сметаны, с желатином и сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- Сметана – 350 г (20%)
- Кофе 3в1 – 2 пакетика
- Сахарная пудра – 70 г
- Желатин – 15 г
- Вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Сметану смешайте с сахарной пудрой, хорошо взбейте до однородности миксером.
2. Кофе залейте водой, подождите, пока немного остынет и добавьте желатин, перемешайте.
3. К сметане добавьте кофе, перемешайте или взбейте миксером.
4. Перелейте смесь в форму и поставьте в холодильник на 4-6 часов, пока полностью не застынет.
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