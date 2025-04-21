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Ленивая и очень вкусная пицца для перекуса: тесто готовить не нужно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
456
Ленивая и очень вкусная пицца для перекуса: тесто готовить не нужно

Домашняя пицца может быть отличным блюдом для сытного перекуса. Стоит отметить, что готовить основу можно как из дрожжевого теста, а также из готового слоеного, лаваша. А для начинки можно использовать любые продукты.

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Вкусная пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой пиццы из слоеного теста, с самой простой начинкой. 

Рецепт пиццы

Ингредиенты: 

  • 500 г. слоеного теста
  • томатное пюре
  • колбаса
  • шампиньоны
  • оливки
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Приготовление пиццы

2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

Начинка для блюда

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовая пицца

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