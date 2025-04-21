Ленивая и очень вкусная пицца для перекуса: тесто готовить не нужно

Домашняя пицца может быть отличным блюдом для сытного перекуса. Стоит отметить, что готовить основу можно как из дрожжевого теста, а также из готового слоеного, лаваша. А для начинки можно использовать любые продукты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой пиццы из слоеного теста, с самой простой начинкой.

Ингредиенты:

500 г. слоеного теста

томатное пюре

колбаса

шампиньоны

оливки

сыр

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: