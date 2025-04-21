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Ленивая и очень вкусная пицца для перекуса: тесто готовить не нужно
Домашняя пицца может быть отличным блюдом для сытного перекуса. Стоит отметить, что готовить основу можно как из дрожжевого теста, а также из готового слоеного, лаваша. А для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой пиццы из слоеного теста, с самой простой начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г. слоеного теста
- томатное пюре
- колбаса
- шампиньоны
- оливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Смазываем томатное пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.
3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
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