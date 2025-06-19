Ленивые хачапури для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда
Ленивые хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса, а также праздничного стола. Для того, чтобы они были пышными и легкими, готовьте тесто на кефире. Стоит отметить, что еще их можно готовить просто из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых хачапури с сыром и на кефире.
Ингредиенты:
- Кефир – 220 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Масло – 2 ст.л
- Соль – 1 ч.л
- Сахар – 1 ч.л
- Разрыхлитель – 1 ч.л
- Мука – 250 г
- Сыр сулугуни – 230 г
Способ приготовления:
1. К кефиру добавляем яйцо, соль, сахар и масло, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто.
2. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем в небольшой круг.
3. Натираем сыр сулугуни на терке и выкладываем на тесто, обязательно защепите края, переворачиваем на другую сторону и немного раскатываем.
3. Выкладываем хачапури на сухую разогретую сковороду и обжариваем по 3 минут с каждой стороны.
Готовые хачапури смазываем сливочным маслом и можно есть!
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