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Ленивые хачапури для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,6 т.
Ленивые хачапури для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Ленивые хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса, а также праздничного стола. Для того, чтобы они были пышными и легкими, готовьте тесто на кефире. Стоит отметить, что еще их можно готовить просто из лаваша.

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Ленивые хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых хачапури с сыром и на кефире.

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • Кефир – 220 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло – 2 ст.л
  • Соль – 1 ч.л
  • Сахар – 1 ч.л
  • Разрыхлитель – 1 ч.л
  • Мука – 250 г 
  • Сыр сулугуни – 230 г

Способ приготовления:

1. К кефиру добавляем яйцо, соль, сахар и масло, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто.

Основа для теста

2. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем в небольшой круг.

Приготовление основы для хачапури

3. Натираем сыр сулугуни на терке и выкладываем на тесто, обязательно защепите края, переворачиваем на другую сторону и немного раскатываем.

Сыр для блюда

3. Выкладываем хачапури на сухую разогретую сковороду и обжариваем по 3 минут с каждой стороны.

Сколько жарить хачапури

Готовые хачапури смазываем сливочным маслом и можно есть!

Готовые хачапури

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