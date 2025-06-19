Ленивые хачапури для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Ленивые хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса, а также праздничного стола. Для того, чтобы они были пышными и легкими, готовьте тесто на кефире. Стоит отметить, что еще их можно готовить просто из лаваша.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых хачапури с сыром и на кефире.

Ингредиенты:

Кефир – 220 мл

Яйцо – 1 шт.

Масло – 2 ст.л

Соль – 1 ч.л

Сахар – 1 ч.л

Разрыхлитель – 1 ч.л

Мука – 250 г

Сыр сулугуни – 230 г

Способ приготовления:

1. К кефиру добавляем яйцо, соль, сахар и масло, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто.

2. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем в небольшой круг.

3. Натираем сыр сулугуни на терке и выкладываем на тесто, обязательно защепите края, переворачиваем на другую сторону и немного раскатываем.

3. Выкладываем хачапури на сухую разогретую сковороду и обжариваем по 3 минут с каждой стороны.

Готовые хачапури смазываем сливочным маслом и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: