Ленивые хачапури на сковороде: рецепт блюда для сытного перекуса

Домашние хачапури не обязательно готовить из дрожжевого теста и в духовке. Идеальным вариантом будут и хачапури из "быстрого" теста с сыром сулугуни, которые можно всего за 10 минут приготовить на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сулугуни, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко теплое – 200 мл

мука – 150-160 г

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г

масло для жарки

кусочек сливочного масла для смазки

Способ приготовления:

1. В миску добавить яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый творог и снова перемешайте.

2. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить творожное тесто, разровнять и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарить по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

3. Готовые хачапури выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.

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