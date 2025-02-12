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Ленивые хачапури на сковороде: рецепт блюда для сытного перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
150
Ленивые хачапури на сковороде: рецепт блюда для сытного перекуса

Домашние хачапури не обязательно готовить из дрожжевого теста и в духовке. Идеальным вариантом будут и хачапури из "быстрого" теста с сыром сулугуни, которые можно всего за 10 минут приготовить на сковороде. 

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сулугуни, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт хачапури

Ингредиенты: 

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко теплое – 200 мл
  • мука – 150-160 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
  • масло для жарки
  • кусочек сливочного масла для смазки

Способ приготовления:

1. В миску добавить яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый творог и снова перемешайте. 

Тесто с сыром

2. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить творожное тесто, разровнять и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарить по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

Приготовление хачапури

3. Готовые хачапури выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.

Готовые хачапури

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