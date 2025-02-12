Ленивые хачапури на сковороде: рецепт блюда для сытного перекуса
Домашние хачапури не обязательно готовить из дрожжевого теста и в духовке. Идеальным вариантом будут и хачапури из "быстрого" теста с сыром сулугуни, которые можно всего за 10 минут приготовить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с сулугуни, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко теплое – 200 мл
- мука – 150-160 г
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
- масло для жарки
- кусочек сливочного масла для смазки
Способ приготовления:
1. В миску добавить яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый творог и снова перемешайте.
2. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить творожное тесто, разровнять и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарить по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).
3. Готовые хачапури выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: