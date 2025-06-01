Ленивые сладкие слойки с клубникой: делимся простым рецептом сезонного десерта

Сочная сезонная клубника – отличный ингредиент для приготовления вкусного летнего десерта. Для него вам понадобится слоеное тесто, которое можно просто приобрести в магазине и не заморачиваться с замешиванием теста. Выпекайте слойки в духовке 20 минут и не забудьте сверху посыпать пудрой.

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Идея приготовления сладких слоек с клубникой опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Для семейного чаепития – именно то, что надо.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто – 1 кг.

творог 9 % – 380 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

сахар – 6 ст.л.

клубника – 350 г

сахарная пудра – 2-3 ст.л. для присыпки

любые замороженные ягоды или фрукты – по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить.

2. Творог смешать с сахаром, белком, сметаной.

3. Взбить блендером.

4. Клубнику вымыть, просушить и нарезать.

5. Тесто нарезать на квадраты, немного раскатать.

6. Сделать надрезы на каждом квадрате, выложить сырную начинку, сверху клубнику.

7. Смазать бортики желтком, разбавленным водой.

8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

9. Посыпать готовые слойки сахарной пудрой.

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