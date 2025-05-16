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Летний крабовый салат по-новому: добавьте всего один овощ для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт салата

Один из самых вкусных и сытных салатов – крабовый. Для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов. А для яркого вкуса добавьте свежий огурец.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами и плавленным сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Плавленый сыр – 2 шт (по 70 г)
  • Огурец – 2 шт
  • Яйца вареные – 4 шт
  • Твердый сыр – 70 г
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко крабовые палочки, огурцы, яйца, плавленный сыр.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез и тертый твердый сыр и перемешайте.

Готовый салат

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