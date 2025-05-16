Летний крабовый салат по-новому: добавьте всего один овощ для яркого вкуса

Один из самых вкусных и сытных салатов – крабовый. Для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов. А для яркого вкуса добавьте свежий огурец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Плавленый сыр – 2 шт (по 70 г)

Огурец – 2 шт

Яйца вареные – 4 шт

Твердый сыр – 70 г

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко крабовые палочки, огурцы, яйца, плавленный сыр.

2. Добавьте майонез и тертый твердый сыр и перемешайте.

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