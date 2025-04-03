Лимонно-маковая паска с кремом: рецепт пасхальной выпечки, которая понравится всем

Домашние паски практически всегда готовятся на сдобном тесте из яиц, на молоке и обязательно на опаре. Еще тесто можно сделать из творога, будет также очень вкусно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лимонно-маковой паски на творожном тесте, с цедрой и цитрусовой начинкой.

Ингредиенты:

350 г. кисломолочного творога 5-9%

3 яйца

щепотка соли

150 г. сахара

60 г. сливочного масла

цедра лимона

2 ст.л мака

ванильный сахар

230 г. муки

15 г. разрыхлителя

Лимонный крем:

3 желтка

100 мл лимонного сока

цедра лимона

2-3 ст.л сахарной пудры

1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побелки. Затем добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и сыр, все хорошо перемешиваем.

2. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.

4. Крем: желтки смешайте с цедрой и соком лимона, добавьте пудру, муку и доведите до густого состояния на плите.

5. Готовые паски начините кремом, сверху смажьте глазурью!

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