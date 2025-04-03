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Лимонно-маковая паска с кремом: рецепт пасхальной выпечки, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт паски

Домашние паски практически всегда готовятся на сдобном тесте из яиц, на молоке и обязательно на опаре. Еще тесто можно сделать из творога, будет также очень вкусно. 

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Вкусная паска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лимонно-маковой паски на творожном тесте, с цедрой и цитрусовой начинкой.

Рецепт паски

Ингредиенты: 

  • 350 г. кисломолочного творога 5-9%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г. сахара
  • 60 г. сливочного масла
  • цедра лимона
  • 2 ст.л мака
  • ванильный сахар 
  • 230 г. муки
  • 15 г. разрыхлителя 

Лимонный крем:

  • 3 желтка
  • 100 мл лимонного сока
  • цедра лимона
  • 2-3 ст.л сахарной пудры
  • 1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления: 

1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побелки. Затем добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и сыр, все хорошо перемешиваем.

Приготовление теста

2. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. 

Готовое тесто для паски

3. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.

Сколько выпекать паски

4. Крем: желтки смешайте с цедрой и соком лимона, добавьте пудру, муку и доведите до густого состояния на плите. 

Крем для паски

5. Готовые паски начините кремом, сверху смажьте глазурью!

Готовая паска

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