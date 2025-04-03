Лимонно-маковая паска с кремом: рецепт пасхальной выпечки, которая понравится всем
Домашние паски практически всегда готовятся на сдобном тесте из яиц, на молоке и обязательно на опаре. Еще тесто можно сделать из творога, будет также очень вкусно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лимонно-маковой паски на творожном тесте, с цедрой и цитрусовой начинкой.
Ингредиенты:
- 350 г. кисломолочного творога 5-9%
- 3 яйца
- щепотка соли
- 150 г. сахара
- 60 г. сливочного масла
- цедра лимона
- 2 ст.л мака
- ванильный сахар
- 230 г. муки
- 15 г. разрыхлителя
Лимонный крем:
- 3 желтка
- 100 мл лимонного сока
- цедра лимона
- 2-3 ст.л сахарной пудры
- 1 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и сахаром до побелки. Затем добавляем растопленное сливочное масло, цедру апельсина, мак, ванильный сахар и сыр, все хорошо перемешиваем.
2. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. Перекладываем тесто в формы (лучше взять 2 диаметром 90 мм), хорошо утрамбовываем, от края оставляем 2-3 см. Отправляем в хорошо разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.
4. Крем: желтки смешайте с цедрой и соком лимона, добавьте пудру, муку и доведите до густого состояния на плите.
5. Готовые паски начините кремом, сверху смажьте глазурью!
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