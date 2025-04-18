Лишат вредителей: какие цветы посадить возле смородины
Смородина – одна из самых любимых ягод у садоводов. Однако ее кусты часто страдают от нашествия вредителей: муравьев, тли, клещей и других мелких насекомых. Чтобы сохранить урожай без химии, опытные хозяева давно нашли эффективное и естественное решение – высадка рядом с кустами смородины цветов.
OBOZ.UA рассказывает о лучших цветочных соседях для смородины. Они создают вокруг кустов защитный барьер, который не нравится вредителям.
Лекарственная ромашка
Эфирные масла лекарственной ромашки обладают сильным ароматом, который раздражает и дезориентирует многих вредителей. Насекомые теряют ориентацию, не могут найти кусты и в конце концов избегают их.
Кроме того, ромашка привлекает полезных насекомых – энтомофагов, охотящихся на тлю и других паразитов. Таким образом она выполняет двойную функцию: защитную и поддерживающую.
Как высаживать ромашку у смородины:
- лучше всего высевать в междурядьях кустов;
- оптимальное время – начало мая или середина осени;
- подходит любая почва, особенно солнечные и полутеневые места.
Ромашка цветет с июня до осени, обеспечивая длительную сезонную защиту.
Бархатцы
Еще одни цветы, которые советуют сеять у смородины – бархатцы. Они не только украшают сад, но и обладают впечатляющими защитными свойствами. Их резкий аромат эффективно отпугивает муравьев, тлю, нематод, проволочников и даже грызунов.
Бархатцы также улучшают структуру почвы и способны самостоятельно обновляться каждый год. К тому же из них изготовляют лечебные настои, чаи, а лепестки сушат для специи – имеретинского шафрана.
Как правильно использовать бархатцы в саду:
- сеять следует в междурядьях смородиновых кустов и по периметру грядок;
- высевать надо в мае – уже со второго года размножаются самосевом;
- не рекомендуется сажать рядом с бобовыми – они угнетают рост гороха и фасоли.
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