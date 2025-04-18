Лишат вредителей: какие цветы посадить возле смородины

Смородина – одна из самых любимых ягод у садоводов. Однако ее кусты часто страдают от нашествия вредителей: муравьев, тли, клещей и других мелких насекомых. Чтобы сохранить урожай без химии, опытные хозяева давно нашли эффективное и естественное решение – высадка рядом с кустами смородины цветов.

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OBOZ.UA рассказывает о лучших цветочных соседях для смородины. Они создают вокруг кустов защитный барьер, который не нравится вредителям.

Лекарственная ромашка

Эфирные масла лекарственной ромашки обладают сильным ароматом, который раздражает и дезориентирует многих вредителей. Насекомые теряют ориентацию, не могут найти кусты и в конце концов избегают их.

Кроме того, ромашка привлекает полезных насекомых – энтомофагов, охотящихся на тлю и других паразитов. Таким образом она выполняет двойную функцию: защитную и поддерживающую.

Как высаживать ромашку у смородины:

лучше всего высевать в междурядьях кустов;

оптимальное время – начало мая или середина осени;

подходит любая почва, особенно солнечные и полутеневые места.

Ромашка цветет с июня до осени, обеспечивая длительную сезонную защиту.

Бархатцы

Еще одни цветы, которые советуют сеять у смородины – бархатцы. Они не только украшают сад, но и обладают впечатляющими защитными свойствами. Их резкий аромат эффективно отпугивает муравьев, тлю, нематод, проволочников и даже грызунов.

Бархатцы также улучшают структуру почвы и способны самостоятельно обновляться каждый год. К тому же из них изготовляют лечебные настои, чаи, а лепестки сушат для специи – имеретинского шафрана.

Как правильно использовать бархатцы в саду:

сеять следует в междурядьях смородиновых кустов и по периметру грядок;

высевать надо в мае – уже со второго года размножаются самосевом;

не рекомендуется сажать рядом с бобовыми – они угнетают рост гороха и фасоли.

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