Лучше не варите эти макароны: их есть нельзя

Большинство хозяек, как только видят пену в кастрюле, сразу хватаются за ложку. Но действительно ли ее нужно убирать во время варки картофеля? Этот вопрос возникает часто, а ответ на него не такой уж и однозначный.

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Редакция FoodOboz расскажет, когда пена просто косметическое явление, а когда она действительно может повлиять на результат блюда. Все зависит от того, какое блюдо вы готовите.

Почему появляется пена

Пена, которая образуется на поверхности воды при варке картофеля, – это следствие выделения крахмала. В процессе нагревания клетки картошки постепенно высвобождают крахмал, и он поднимается на поверхность вместе с пузырьками воздуха. Это абсолютно естественное явление и не имеет никакого вреда для здоровья.

Когда пену можно не снимать

Если вы варите картофель для пюре, салата или в качестве гарнира, убирать пену нет смысла. После варки вы все равно сливаете воду – вместе с ней исчезнет и пена. Она не портит вкус, не меняет консистенцию и не оказывает никакого влияния на готовое блюдо.

Когда пену лучше снять

Исключение – приготовление первых блюд, например, супа или борща с картофелем. В этом случае жидкость из кастрюли не сливается, а является частью блюда. Если оставить пену, бульон может быть мутным, и внешний вид блюда пострадает. Именно поэтому стоит снять пену в начале кипения – только из эстетических соображений.

Пену с картофеля не нужно снимать в большинстве случаев – она не влияет на вкус или пользу. Если вы варите картофель как самостоятельное блюдо или гарнир, просто игнорируйте ее. Но если это суп, тогда стоит убрать излишки крахмала для чистоты бульона.

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