Лучшие фильмы о сильных женщинах: подборка на вечер

Осень – время вкусного чая, теплых пледов и вечерних просмотров фильмов. Атмосферу настоящего уюта помогут создать интересные киноленты о сильных женщинах. Эти фильмы пригодятся, когда нужно отвлечься от проблем или пережить непростой период.

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OBOZ.UA публикует перечень историй о сильных и волевых женщинах, сумевших пройти через все неурядиц и достичь успеха. И, конечно же, это истории о настоящей, искренней и взаимной любви.

Принцесса Монако

История Грейс Келли для многих женщин стала путеводителем к саморазвитию и успеху. Драма-байопик рассказывает о популярной голливудской актрисе, жизнь которой стала вдохновением для миллионов людей. Пройдя путь к славе, Грейс Келли оставила свой след в мире кинематографа. Актриса получила предложение руки и сердца самого князя Ренье III и стала княгиней Монакской.

Эвита

Еще один яркий пример женщины, оставившей след в истории. Лента представляет собой сочетание мюзикла, драмы, биографии и истории. Актерский состав действительно звездный – главные роли сыграли Мадонна и Антонио Бандерас. "Эвита" рассказывает о жизни Евы Перон, первой леди Аргентины – со времен, когда она была просто актрисой, до момента, когда она стала одной из самых влиятельных женщин Южной Америки. Это история о борьбе за права людей и социальной справедливости.

Вик Адалин

"Век Адалин" – эмоциональный, увлекательный и трогательный фильм о вечном. Имеет ли жизнь смысл без любви? Хрупкой девушке доверили бесконечное существование. Это история об одиночестве, выборе, любви и потере.

Есть, молиться, любить

Киноадаптация культового романа Элизабет Гилберт с одноименным названием – романтическая история о поиске себя. Главная героиня – замужняя, обеспеченная, но не слишком счастливая женщина, вся жизнь которой проходит по чужому сценарию. Проходят годы, и в одно прекрасное утро Элизабет решает, что пора действовать. После тяжелого и проблемного развода она начинает переосмысление с путешествий по миру. Элизабет отправляется в Италию, затем в Индию и на остров Бали.

Коко до Шанель

Эмоциональный, яркий и увлекательный байопик, посвященный нелегкому пути знаменитой на весь мир Габриэль Шанель. Это история о том, какой была Габриэль до славы и признания. Коко пережила много взлетов и падений, успехов и неудач, но никогда не изменяла себе. Фильм расскажет о том, как Шанель работала швеей, выступала на сцене и упорно пыталась найти пути в высший мир. Основная история любви посвящена отношениям Коко с Бароном Бальзаном.

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