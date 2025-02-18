Лучшие фильмы о запретной любви: интересная подборка

Все кинорейтинги сейчас штурмует эротическая драма "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман в образе деловой женщины, влюбляющейся в молодого подчиненного. Зрителей волнует рассказанная в кино история запретной любви, способной спровоцировать настоящий скандал.

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Впрочем, это не единственная подобная история, воплощенная на экране. Режиссеры и сценаристы вместе с актерами много и плодотворно исследовали грани чувства и оставили незаурядное наследие. OBOZ.UA рассказывает, какие фильмы лучше всего раскрывают тему запретной любви.

Горбатая гора

Лента Энга Ли о любви двух мужественных ковбоев в свое время наделала не меньше шума, чем "Хорошая плохая девочка". Хит Леджер и Джейк Джилленхолл невероятно чувственно раскрыли историю отношений двух мужчин, которых не может принять традиционное патриархальное общество, в котором они живут. Картина получила в 2006 году три премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.

Титаник

Один из самых успешных фильмов в истории исследует другое любовное табу – отношения состоятельной девушки с бедным парнем. На корабле, мчащемся к неизбежной гибели, бедный художник Джек встречает обрученную аристократку Роуз. Взаимное доверие перерастает в чувственный роман, которому не суждено было завершиться счастливо.

Вестсайдская история

Классический бродвейский мюзикл на музыку Леонарда Бернстайна в 1961 адаптировал для экрана Джером Роббинс, а в 2021 воспроизвел Стивен Спилберг. Обе ленты повествуют историю любви членов двух враждующих банд. Тони, принадлежащий к "Ракетам", встречает юную и трогательную Марию, близкую к среде пуэрториканских "Акул". Несмотря на различия в среде и расе, молодые люди искренне влюбляются друг в друга. Но простят ли им это чувство? Кстати, "Вестсайдская история", в свою очередь, является переосмыслением "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира.

Девушка из Дании

Картина является байопиком датского художника Эйнара Вегенра – первого в мире мужчины, прошедшего операцию по смене пола. Все начинается с того, что его жена, тоже художница Герда, просит его позировать для нее в женской одежде. Постепенно Эйнар осознает свою трансгендерность. Он осмеливается рискнуть и соглашается на новаторскую операцию. Всё это время Герда остается рядом со своим любимым и защищает его выбор от недружелюбно настроенного общества.

Фаворитка

Исторический байопик английской королевы Анны Стюарт (Оливия Колман) от режиссера Йоргоса Лантимоса исследует скандальную версию жизнеописания монархини. Похоронив одного за другим 17 детей королева постепенно сходит с ума в своем имении. Ее уязвимым положением пользуется дерзкая Сара Черчилль, герцогиня Мальборо (Рейчел Вайс), влюбляющая королеву в себя и с ее помощью улучшающая свое положение при дворе. Но однажды в королевский замок прибывает молодая аристократка Эбигейл Машем (Эмма Стоун). Запретная связь превращается в любовный треугольник, в котором настоящей любви, похоже, не место.

Мосты округа Мэддисон

Итальянка Франческа давно живет в провинциальной американской Айове. Она замужем, но одинока, быт домохозяйки постепенно поглощает ее. В один из ее городков прибывает фотограф Роберт Кинкейд, получивший задание снять для журнальной статьи местные мосты. Франческа берется показать ему дорогу. Двое одиноких и травмированных жизнью людей постепенно открываются друг другу. Но сможет ли их любовь преодолеть жизненные обстоятельства? Фильм выделяется пронзительным дуэтом Клинта Иствуда и Мерил Стрип.

Эдвард руки-ножницы

Трагикомедия Тима Бертона считается подлинным шедевром среди романтических фильмов. Она повествует историю уязвимого юноши Эдварда, которого создал талантливый изобретатель, но не успел завершить и умер. Поэтому парень растет с острыми ножницами вместо рук. Вид Эдварда пугает людей, хотя способность к вырезанию и обеспечивает ему достойное место в общине. Нежную душу парня раскрывает соседка Ким и между героями завязываются отношения. Но общество все равно не готово принимать инаких и Ким, чтобы защитить любимого, приходится пойти на ложь.

Выпускник

Роль выпускника колледжа, 21-летнего Бена Бредока, сделала звезду из молодого Дастина Хоффмана. На экране он воплотил молодого парня, который в попытках найти свое место в мире разрывается между чувствами к взрослой миссис Робинсон и ее юной дочери Элейн. Хоффман настолько достоверно воплотил муки любви, что фильм стал одним из самых кассовых в 1960-е гг. и вошел в список лучших лент всех времен.

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