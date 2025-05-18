Лучшие фильмы с Джеки Чаном: подборка на выходные

Джеки Чан - легенда мирового кино, которая соединила боевые искусства, юмор и бешеный драйв в одном образе. Его фильмы уже десятилетиями собирают миллионы поклонников по всему миру. От голливудских блокбастеров до классики гонконгского кино - Чан всегда дарит зрителям яркие впечатления.

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Уникальный стиль актера и его невероятная физическая подготовка делают каждую ленту зрелищной. Если вы ищете, что посмотреть в эти выходные, стоит обратить внимание на подборку его лучших фильмов. Этот список от OBOZ.UA станет прекрасной возможностью провести время с пользой и удовольствием.

Мистер Крутой (Mister Nice Guy, 1997)

Фильм рассказывает о Джеки, ведущем популярного кулинарного шоу в Мельбурне, чья спокойная жизнь неожиданно переворачивается. Он случайно оказывается втянутым в криминальные разборки, когда ему в руки попадает видеокассета с записью сделки между опасными наркоторговцами. Из-за путаницы с кассетами и его попытки помочь журналистке, Джеки становится мишенью как для мафии, так и для уличной банды.

Преследуемый различными группировками, он должен использовать свои невероятные навыки боевых искусств, чтобы защитить себя и своих близких. Сюжет превращается в непрерывную погоню, где Джеки пытается разоблачить преступников и выпутаться из опасной ситуации.

Проект А (Project A, 1983)

События фильма разворачиваются в Гонконге в начале XX века, где сержант морской полиции Дракон Ма противостоит безжалостным пиратам, терроризирующим побережье. После того, как пираты уничтожают корабли береговой охраны, подразделение Дракона расформировывают, и его переводят в обычную полицию, которая конкурирует с морскими силами.

Несмотря на роспуск своего подразделения и межведомственную вражду, Дракон остается полон решимости побороть пиратство. Вместе с товарищами и с помощью уличного мошенника он раскрывает заговор о поставках оружия пиратам со стороны коррумпированных чиновников. В финале Дракон Ма возглавляет рискованную операцию на логове пиратов, чтобы окончательно их одолеть и восстановить честь береговой охраны.

Час пик (Rush Hour, 1998)

Фильм начинается с похищения малолетней дочери китайского консула Хана в Лос-Анджелесе, что вызывает международный резонанс. Консул вызывает из Гонконга своего давнего друга и лучшего детектива, инспектора Ли, чтобы помочь ФБР в расследовании. Агенты ФБР, желая держать Ли подальше от дела, обращаются в полицию Лос-Анджелеса с просьбой приставить к нему "надзирателя". Этим "надзирателем" становится разговорчивый и непредсказуемый детектив Джеймс Картер, который считает задание унизительным и стремится доказать свою значимость.

Несмотря на постоянные споры и культурные различия, этот вынужденный дуэт полицейских должен объединить усилия, чтобы найти похищенную девочку и разоблачить опасного преступника.

Полицейская история (Police Story, 1985)

Фильм рассказывает историю Кевина Чана, отважного сержанта полиции Гонконга, который участвует в масштабной операции по аресту могущественного наркобарона по имени Чу Тао. Хотя ему удается захватить преступника после хаотичной погони и разрушений, Чу Тао выходит под залог и стремится отомстить Кевину.

Полицейскому поручают охранять главного свидетеля, секретаршу Чу Тао Селину, которая должна дать показания в суде. Однако Селина исчезает, а Кевина подставляют, обвиняя в убийстве коллеги-полицейского, что делает его беглецом. Теперь, скрываясь от полиции и бандитов, Кевин должен найти Селину, доказать свою невиновность и окончательно привлечь Чу Тао к ответственности.

Доспехи Бога (Armour of God, 1986)

Фильм рассказывает о Джеки, известном авантюристе и охотнике за сокровищами по прозвищу "Азиатский Ястреб", который зарабатывает на жизнь поиском и продажей древних реликвий. Его новое опасное задание связано со сбором легендарных Доспехов Бога, которые, по преданию, обладают огромной силой.

Ситуация осложняется, когда его бывшую девушку похищает таинственный культ, который также стремится завладеть всеми частями доспехов. Культ требует, чтобы Ястреб принес им остальные фрагменты Доспехов в обмен на жизнь заложницы. Теперь Джеки должен не только собрать все части древнего артефакта, но и проникнуть в логово культа, чтобы спасти девушку.

Кто я? (Who am I?, 1998)

После загадочной секретной миссии в Африке вертолет со спецназовцами разбивается, и единственный, кто выживает - герой Джеки Чана. Его находит местное племя, но он полностью теряет память и не знает даже собственного имени, поэтому получает прозвище "Кто я?". Пытаясь вспомнить свое прошлое и понять, что произошло, он отправляется в путешествие к цивилизации. Вскоре выясняется, что за ним охотятся неизвестные опасные люди, связанные с провальной операцией. Герой должен раскрыть заговор, восстановить свою личность и выжить в смертельной игре, где он не знает, кому можно доверять.

Разборки в Бронксе (Rumble in the Bronx, 1995)

Фильм начинается с приезда гонконгского полицейского Кьонга в Нью-Йорк, чтобы посетить свадьбу своего дяди в криминальном районе Бронкса. Дядя продает свой супермаркет новой владелице и просит Кьонга помочь ей на некоторое время. Почти сразу Кьонг вступает в конфликт с местной бандой мотоциклистов, которые терроризируют магазин и окрестности.

Эти столкновения привлекают внимание более опасного преступного синдиката, который ищет похищенные бриллианты, случайно оказавшиеся в Бронксе. Кьонг оказывается в эпицентре войны банд и должен использовать свои боевые навыки, чтобы защитить новых друзей и навести порядок на улицах.

Смокинг (The Tuxedo, 2002)

Джимми Тонг, обычный водитель такси, получает работу личного шофера у загадочного миллионера Кларка Дэвлина. После того, как на Девлина совершают покушение и он попадает в больницу, Джимми случайно надевает его особый смокинг.

Оказывается, этот смокинг является высокотехнологичным устройством, которое предоставляет своему владельцу невероятные навыки, от боевых искусств до танцев. Несмотря на отсутствие опыта, Джимми невольно оказывается втянутым в опасный мир шпионажа и тайную миссию своего босса. Вместе с неопытным агентом Джимми должен остановить злодея, который планирует глобальную катастрофу, используя возможности чудо-смокинга.

Иностранец (The Foreigner, 2017)

Нгок Мин Кван - скромный владелец китайского ресторана в Лондоне, чье прошлое ветерана спецназа скрыто от посторонних глаз. Его жизнь рушится, когда его дочь-подросток погибает во время террористического взрыва в магазине, ответственность за который берет на себя группировка, называющая себя "настоящая ИРА".

Охваченный горем и стремлением к справедливости, Кван начинает искать имена виновных, когда официальные расследования не дают результата. Его целью становится Лиам Хеннесси, представитель ирландского правительства с темным прошлым, который может знать правду о террористах. Используя свои забытые навыки выживания и ведения боя, Кван прибегает к радикальным мерам, чтобы заставить Хеннесси раскрыть личности бомбистов и понести ответственность.

Шпион по соседству (The Spy Next Door, 2010)

Боб Хо - тайный агент ЦРУ, который решает оставить шпионскую карьеру ради спокойной жизни со своей соседкой и девушкой Джиллиан и ее тремя детьми. Дети Джиллиан не в восторге от Боба, считая его скучным продавцом ручек.

Ситуация кардинально меняется, когда Джиллиан уезжает из города и оставляет Боба присматривать за детьми. Случайно один из детей загружает на свой iPod секретную формулу, которую разыскивает русский террорист. Теперь Бобу приходится совмещать нянчиться с защитой детей от опасных преступников, раскрывая свои невероятные навыки и пытаясь завоевать расположение будущей семьи.

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