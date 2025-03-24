Лучшие фильмы ужасов: жуткая подборка

Фильмы ужасов всегда вызывают сильные эмоции и оставляют след в памяти. Они могут напугать, удивить или даже заставить задуматься над более глубокими вопросами.

Видео дня

Если вы настоящий фанат жутких историй, вам не обойтись без таких фильмов, как "Наследственность" или "Платформа". Эти ленты способны создать атмосферу напряжения и непредсказуемости, держащую в страхе до самого конца. В этой подборке OBOZ.UA собрал лучшие ужастики, которые оставляют самые мощные впечатления.

Наследственность (Hereditary, 2018)

Американский ужастик 2018 года, дебютный проект режиссера Ари Астера. Лента рассказывает о семейной драме, в которую вмешиваются мистические и страшные события после смерти матери главной героини Энни. Фильм получил высокую оценку критиков за свою атмосферу напряжения и глубину психологического ужаса.

Девушка по соседству (The Girl Next Door, 2007)

Американский фильм ужасов 2007 года основан на одноименном романе Джеки Херцог. Лента рассказывает историю подростка Дэвида, который заводит дружбу с новой соседкой Меган, пережившей трагедию – потерю родителей. Меган вместе с сестрой Сьюзан попадают под опеку их тети Рут, которая оказывается жестокой и морально уничтожает девочек. Все ужасающие издевательства, которые переживает Меган, становятся еще более болезненными из-за безразличия окружающих, и только Дэвид решает вмешаться, став свидетелем издевательств.

Дрейф (Open Water 2: Adrift, 2006)

Немецкий триллер 2006 года режиссера Ганса Хорна, являющегося сиквелом популярного фильма "Открытое море" (2003). В центре сюжета компания друзей отправляется в путешествие на яхте в Мексике. Однако их поездка превращается в борьбу за выживание, когда они забывают опустить трап после купания в море, и оказываются в воде без возможности вернуться обратно на судно. Постепенно, без возможности выбраться из воды и при отсутствии помощи, отношения между персонажами ухудшаются, и одна за другой случаются смертоносные события, приводящие к трагедии. Фильм исследует темы выживания, страха и слабостей в чрезвычайных условиях.

Ловушка (Get Out, 2017)

Американский ужастик 2017 года режиссера и сценариста Джордана Пила. Это социальный триллер, исследующий расизм из-за сюжета, в котором темнокожий мужчина Крис отправляется с девушкой Роуз знакомиться с ее семьей. Казалось бы, доброжелательная и прогрессивная семья оказывается частью зловещего плана по эксплуатации тела темнокожих людей для бессмертия. Фильм совмещает элементы ужасов и психологического триллера, обращая внимание на социальные вопросы, связанные с расовыми стереотипами и эксплуатацией.

Платформа (The Platform, 2019)

Испанский научно-фантастический триллер с элементами ужасов режиссера Гальдера Гастелло-Уррутии. Фильм разворачивается в многоэтажной тюрьме, где на каждом уровне заключенные получают еду с общей спускающейся с верхних этажей платформы. Проблема заключается в том, что чем ниже уровень, тем меньше пищи попадает в заключенных, что приводит к насилию и каннибализму. Главный герой Горенг пытается донести идею равенства и человечности, чтобы обеспечить справедливое распределение пищи среди всех заключенных, в то время как он путешествует по тюрьме, меняя этажи и сталкиваясь с жестокими ситуациями.

Перл (Pearl, 2022)

Фильм режиссера Тая Веста, который является приквелом к фильму X и второй частью серии Икс. В центре сюжета — молодая женщина Перл, живущая в Техасе в 1918 году во время пандемии гриппа, и старающаяся вырваться из повседневной жизни, мечтая стать хористкой. Однако ее мать, Руфь, требует от нее ухаживать за больным отцом и вести фермерское хозяйство, что приводит к конфликтам и ощущению изоляции у Перл. Фильм сочетает элементы психического насилия и чествования классических фильмов Голливуда, таких как "Волшебник страны Оз", и получил признание благодаря отличной игре Мии Гот.

Впусти меня (Låt den rätte komma in, 2008)

Шведский фильм ужасов 2008 года, снятый режиссером Томасом Альфредсоном по сценарию Йона Айвиде Линдквиста, также автором одноименного романа. Это история о двенадцатилетнем Оскара, парне, который переживает травлю одноклассников, но находит поддержку в новой соседке, девочке по имени Эли. Она оказывается вампиром, борющимся со своей жаждой крови, и хотя между ними возникает глубокое дружеское чувство, ее темная природа ставит под угрозу их будущее. Фильм сочетает элементы психологического триллера и ужасов, и получил признание за атмосферность и глубину персонажей, став культовым в жанре вампирских фильмов.

Заклятие (The Conjuring, 2013)

Американский мистический фильм ужасов режиссера Джеймса Вана, вышедший в 2013 году. Вера Фармига и Патрик Уилсон играют Эда и Лоррейн Уорренов — известных американских исследователей паранормальных явлений, чья деятельность стала основой для серии фильмов, включая "Ужас Амитивилля". В центре сюжета — семья Перон, которая переживает ужасные события в своем доме в Харисвилле, Род-Айленд, в 1971 году, и обращается за помощью к Уорренам, чтобы разобраться с паранормальными явлениями.

Сюжет разворачивается вокруг семьи Перон, которая переезжает в старое проклятое здание. Первоначальные странные события, в частности смерть собаки, и остановка часов, приводят Кэролайн Перон к обращению за помощью к Ворренам. Оказывается, что дом принадлежал женщине-ведьме, наложившей проклятие на землю, и теперь злые духи устраивают настоящий ад для семьи. Эд и Лоррейн пытаются собрать доказательства, чтобы получить разрешение на проведение экзорцизма, в конце концов спасающего семью.

Экзорцист Ватикана (The Pope's Exorcist, 2023)

Американский сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джулиуса Эвери. В главной роли — Рассел Кроу, играющий отца Габриэля Аморта, известного католического экзорциста, проводившего многочисленные обряды изгнания демонов.

История фокусируется на борьбе Аморта с демоном, завладевающим молодой девушкой, а также на его собственных трудностях с церковными органами власти, которые подвергают сомнению его методы. Производство фильма началось в 2020 году, после того как права на историю Аморта были приобретены Screen Gems, а съемки проходили с августа по октябрь 2022 года в Ирландии.

Не говори со злом (Speak No Evil, 2024)

Американский психологический триллер 2024 года, режиссером и сценаристом которого является Джеймс Уоткинс. Фильм является римейком одноименной датской ленты 2022 года и рассказывает историю двух семей, которые знакомятся во время отдыха в Европе, но вскоре их встреча приобретает напряженный и опасный поворот.

OBOZ.UA ранее предлагал лучшие драматические фильмы о любви и отношениях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.