Лучшие новинки: какие авто выйдут в 2025 году

Сложно сказать, что принесут следующие 10 лет автомобильной индустрии, особенно учитывая быструю электрификацию авто. Однако уже можно точно сказать, что нас ждет в 2025 году.

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Издание Motor1 собрало список самых интересных ожидаемых новинок. В нем можно найти все – от электрических седанов и внедорожников до суперкаров, гиперкаров и всего, что между ними. Некоторые из этих продуктов все еще окутаны тайной, но вскоре о них должно стать известно больше.

Alfa Romeo Giulia

Вслед за многими модель станет электрической. Используя ту же платформу Stellantis STLA Large, которая лежит в основе многих электрифицированных моделей, следующая Giulia будет иметь очень интересный дизайн. Также в компании обещают в линейке варианты с бензиновым двигателем. Версия EV может развивать до 1000 лошадиных сил в спецификациях Quadrifoglio, тогда как Alfa может использовать тот же 3,0-литровый рядный шестицилиндр Hurricane с двойным турбонаддувом, который стоит в Charger и Ram 1500. Деталей еще совсем немного, но мы должны увидеть новую Alfa ближе к концу следующего года.

BMW M2 CS

BMW уже тестирует новый M2 CS, а значит мы можем увидеть его уже к концу этого года. Сообщается, что довольно небольшой двигатель модели будет выдавать 518 лошадиных сил и при этом автомобиль будет оснащен задним приводом. Оно также должен получить усовершенствования, такие как более жесткая подвеска, лучшие тормоза, упрощенный интерьер и слегка переработанный кузов.

BMW M3 EV

Эта модель от немцев переходит на электричество. Используя платформу бренда Neue Klasse EV, мощный седан с аккумулятором обещает "превзойти все". Благодаря 800-вольтовой архитектуре новый M3 сможет нести батареи емкостью от 75,0 до 150,0 киловатт-часов со способностью производить до 1341 лошадиных сил в самых высоких характеристиках. В базовой форме она будет иметь около 700 лошадиных сил. BMW M3 EV может дебютировать в конце следующего года – после своего базового аналога 3 Series EV. А вот в продаже его не стоит ждать раньше 2026 года, а то и 2027 года.

BMW Neue Klasse Coupe

BMW смело запускает электрические модели под названием Neue Klasse. Автопроизводитель построит спортивное купе на своей новой платформе EV с пропорциями, вдохновленными M1. Детали об этом мощном автомобиле достаточно ограничены, но уже известно, что платформа Neue Klasse способна будет развивать запас хода до 1000 км и 1341 лошадиную силу. Ожидается, что электрический M3 будет иметь не менее 700 лошадиных сил. Купе Neue Klasse может дебютировать в конце 2025 года.

Chevrolet Corvette Zora

После дебюта нового ZR1 стало ясно, что Chevy имеет еще большие планы относительно Corvette. Corvette Zora, о котором давно ходили слухи, может дебютировать в следующем году. Модель объединит мощный V-8 ZR1 с 1,1-киловатт-часовой батареей E-Ray, чтобы получить суммарную мощность по крайней мере 1220 лошадиных сил и стандартный полный привод. Эксперты ожидают, что в 2025 году пройдет презентация модели. А вот приобрести ее можно будет уже в 2026 году.

Ferrari Electric Supercar

На горизонте у Ferrari есть два новых мощных автомобиля. И первый из них – это электрический суперкар. Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья говорит, что у первого электромобиля Ferrari будет "уникальное" ощущение, которое все равно обеспечит удовольствие и увлекательный опыт вождения. Ferrari поручила бывшему руководителю дизайна Apple Джонни Айву создать внешний вид, но ранние прототипы не предлагают никаких намеков на какую-либо конкретику. Первый EV-суперкар Ferrari может иметь два или четыре электродвигателя в зависимости от конфигурации, и возможную мощность более 1000 лошадиных сил. Новый Ferrari EV должен дебютировать следующим летом.

Ferrari Hypercar

Дебют безымянного гиперкара Ferrari запланирован на следующий год. Первые шпионские фотографии дают только намек на его окончательный дизайн, и, по слухам, это может быть первый автомобиль Halo после F40, который будет иметь менее 12 цилиндров в двигателе. Он также может иметь гибридный V-8 или даже высокомощный гибридный V-6, заимствованный у 296 GTB. От гиперкара ожидают мощности до 1000 лошадиных сил. Как и SF90, он должен иметь небольшой запас хода на электричестве. SF90 может проехать всего в 25 км от аккумулятора. Ожидается, что итальянская конюшня построит всего 30 таких авто, а цены на них составят около 2 миллионов долларов.

Ford Expedition

Большие внедорожники сейчас очень популярны, и один из самых желанных должен быть обновлен в 2025 году. Ford Expedition получит переделанный дизайн снаружи и внутри и, возможно, улучшенные двигатели. Базовый 3,5-литровый EcoBoost V-6 с двойным турбонаддувом мог немного увеличить мощность. Текущая версия имеет 375 лошадиных сил в базовой форме и 440 лошадиных сил в верхних комплектациях. Презентация модели состоится в следующем году, тогда же она ожидается в продаже.

Lamborghini Revuelto SVJ

Lamborghini Revuelto сочетает в себе 6,5-литровый двигатель V-12 с тремя электродвигателями общей мощностью 1001 лошадиных сил. Время разгона до 100 км/ч у него составляет невероятные 2,4 секунды. Но всегда есть простор для совершенствования. По слухам, Revuelto SVJ может появиться уже в следующем году. Lamborghini может представить еще более продуктивный вариант, чтобы вызвать восхищение. Однако пока никаких деталей о нем нет.

Polestar 5

Отставка генерального директора Томаса Ингенлата может вдохнуть новую жизнь в бренд Polestar. У компании было несколько тяжелых лет, но на подходе несколько новых продуктов. Одним из самых ожидаемых автомобилей бренда является седан 5. Серийный Polestar 5, представленный в форме прототипа более двух лет назад, дебютирует в 2025 году. Электрический седан получит мощность 884 лошадиные силы и 900 ньютон-метров крутящего момента в мощнейшей комплектации с ориентировочным запасом хода более 550 км. Говорят, что заряжаться он будет за 10 минут.

Porsche Electric Hypercar

Следующий лимитированный гиперкар Porsche станет заменой 918 Spyder и Carrera GT, работающих от аккумулятора. Основанный на прошлогодней концепции Mission X, гиперкар может иметь до 1700 лошадиных сил и разгоняться до 100 километров в час всего за 2,0 секунды (или меньше). Как и любой малосерийный гиперкар, этот Porsche будет достаточно дорогим. Поскольку Mercedes-AMG One просят 2,7 миллиона долларов, а Aston Martin Valkyrie стоит свыше 3,0 миллиона долларов, электрический гиперкар Porsche оценивают в сопоставимые суммы. Увидеть новинку можно будет в начале следующего года.

Porsche 718 Boxster/Cayman EV

Boxster и Cayman становятся электрическими. Первоначально компания Porsche прекратила производство дуэта с бензиновыми двигателями в Европе, а затем прекратила выпуск моделей ICE в США. Обе версии спортивного автомобиля получат электромобильный аналог в 2025 году, а затем поступят в продажу позже в том же году или в начале 2026 года. Boxster и Cayman будут иметь такую же 800-вольтовую архитектуру, что и кроссовер, и должны поддерживать зарядку на 270 киловатт.

Scout Electric SUV/Truck

Scout покажет свои первые концептуальные модели внедорожников и грузовиков уже 24 октября, а в продажу они поступят в конце 2025 или начале 2026 года. Это будут первые две модели от возрожденного бренда Scout, и обе они будут являться электрическими. Автомобиль будет иметь специальную электрическую платформу с полным приводом. Практически наверняка у них будет архитектура с двумя двигателями, но не исключены модификации с тремя и даже четырьмя силовыми установками. Запас хода обещают на уровне 640 км и как минимум 300 лошадиных сил мощности.

Toyota Electric Sports Car

Концепт Toyota FT-Se стал приятным сюрпризом на японском автосалоне в прошлом году. Потрясающий концепт спортивного автомобиля содержал намеки на MR2 в своем дизайне, и Toyota пообещала начать производство всего через несколько лет. Эксперты предполагают, что при удачных обстоятельствах мы можем увидеть серийную версию FT-Se в конце следующего или начале 2026 года. Дизайн не должен далеко отходить от оригинальной концепции, а силовой агрегат будет полностью электрическим с полным приводом. По предварительным оценкам, спорткар сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды.

Toyota GR GT3 Sports Car

Toyota планирует предложить покупателям дорожную версию своего будущего спортивного автомобиля GR GT3. По всей вероятности, он будет носить шильдик Lexus, когда прибудет в американские салоны, и он может заменить устаревший RC. Шпионские видео и фото показали, что автомобиль является длинным, гладким купе, очень похожим по дизайну на концепт GR GT3. Непонятно, что будет приводить в движение новый спорткар Toyota, но, похоже, что под капотом скроется двигатель V-8. Купе может использовать эволюцию атмосферного 5,2-литрового двигателя V-8 мощностью 500 лошадиных сил, приводящего в действие Lexus RC F GT3 в полноприводном варианте со значком F.

Toyota FJ Cruiser

Прошло больше года с момента, когда Toyota показала тизер в виде силуэта нового внедорожника. Возможно, во время дебюта он не будет носить название FJ Cruiser, но новая модель, вероятно, расширит линейку Land Cruiser. Загадочный анонс появился во время дебюта Land Cruiser 2024 в августе 2023 года, и автомобиль, похоже, позаимствовал стилистику от Compact Cruiser EV, с квадратным дизайном и обилием обшивки. Он меньше стандартного Land Cruiser и имеет меньший дорожный просвет. Вероятно, он будет стоить ощутимо дешевле, чем Land Cruiser 2024 года, и не исключено, что будет оснащен гибридными двигателями.

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