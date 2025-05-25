Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Лето уже на горизонте, а это значит, что пора планировать отдых у моря. Европа предлагает множество направлений с невероятными пляжами - от уютных бухт до широких песчаных побережий. Здесь каждый найдет что-то для себя: тихая релаксация, активные водные развлечения или романтические закаты.

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Некоторые локации поражают прозрачной водой, другие - пейзажами, напоминающими тропики. В Lonely Planet собрали подборку лучших пляжных направлений Европы, которые точно стоят вашего отпуска. Узнайте, куда поехать уже этим летом, чтобы получить максимум впечатлений.

Пляж Haukland, Лофотенские острова

Это настоящая арктическая сказка, которая завораживает с первого взгляда. Здесь белый песок встречается с бирюзовым морем, а вокруг возвышаются драматические гранитные вершины, создающие фантастический пейзаж. Даже прохладная вода не останавливает туристов - красота побережья побуждает окунуться несмотря на температуру. Это идеальное место для тех, кто ищет сочетание дикой природы, спокойствия и настоящего северного колорита.

Пляж Cala Goloritzè на востоке Сардинии

Его белоснежная галька и бирюзовая вода создают впечатление, будто вы попали в тропическую сказку. Величественные известняковые скалы и скала Монте Карадди добавляют пейзажу драматичности и привлекают скалолазов со всего мира. Добраться до этой природной жемчужины можно только пешком или на лодке, что делает отдых здесь особенно ценным и незабываемым.

West Beach на острове Бернерей в Шотландии

Это идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и уединение среди дикой природы. Пляж поражает тремя километрами белого песка и бирюзовым морем, которое разливается под открытым небом. Прогулка сквозь дюны и ароматные травы создает ощущение полного отрыва от цивилизации. Здесь можно встретить только морских птиц, дельфинов или выдру - настоящий рай для любителей природы.

Plage de Palombaggia на Корсике

Это воплощение средиземноморской мечты с мягким белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Побережье окружено соснами, зелеными холмами и ароматами лета, создающими атмосферу полного погружения в природу. Вид на острова Иль-Сербикаль придает месту особое очарование. Это идеальное место для снорклинга, релакса и неспешного пикника на фоне пения цикад.

Platja Illetes на острове Форментера

Это настоящий рай с белоснежным песком и кристально чистыми водами, напоминающими Карибы. Пляж расположен на узком полуострове Трукадор и открывает вид на живописные островки Pouet и Rodona. Здесь царит атмосфера спокойствия, идеальная для прогулок босиком, купания и релакса под средиземноморским солнцем. Это место, где легко забыть обо всем и просто наслаждаться моментом.

Barafundle Bay в Пембрукшере (Великобритания)

Это одна из самых красивых и неожиданных пляжных жемчужин Великобритании. Чтобы добраться сюда, нужно пройти по живописному скалистому маршруту, который лишь усиливает впечатление от открытого вида на бухту. Золотой песок, дюны и прозрачная бирюзовая вода создают атмосферу спокойствия и уединенности. В будние дни здесь особенно уютно - идеальное место для тихого, медитативного отдыха.

Praia da Arrifana на западном побережье Алгарве

Это место, где природа проявляет свою мощь и красоту. Пляж окружен высокими скалами, а золотистый песок сочетается с мощными волнами Атлантики, идеальными для серфинга. Руины старой крепости добавляют исторической атмосферы, а уютный ресторан у пляжа - возможность насладиться местной кухней с видом на пейзаж. Это отличный выбор для активного отдыха, совмещенного с дикой красотой и спокойствием.

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