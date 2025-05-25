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Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Елена Былим
NewsLife
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Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Лето уже на горизонте, а это значит, что пора планировать отдых у моря. Европа предлагает множество направлений с невероятными пляжами - от уютных бухт до широких песчаных побережий. Здесь каждый найдет что-то для себя: тихая релаксация, активные водные развлечения или романтические закаты.

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Некоторые локации поражают прозрачной водой, другие - пейзажами, напоминающими тропики. В Lonely Planet собрали подборку лучших пляжных направлений Европы, которые точно стоят вашего отпуска. Узнайте, куда поехать уже этим летом, чтобы получить максимум впечатлений.

Пляж Haukland, Лофотенские острова

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это настоящая арктическая сказка, которая завораживает с первого взгляда. Здесь белый песок встречается с бирюзовым морем, а вокруг возвышаются драматические гранитные вершины, создающие фантастический пейзаж. Даже прохладная вода не останавливает туристов - красота побережья побуждает окунуться несмотря на температуру. Это идеальное место для тех, кто ищет сочетание дикой природы, спокойствия и настоящего северного колорита.

Пляж Cala Goloritzè на востоке Сардинии

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Его белоснежная галька и бирюзовая вода создают впечатление, будто вы попали в тропическую сказку. Величественные известняковые скалы и скала Монте Карадди добавляют пейзажу драматичности и привлекают скалолазов со всего мира. Добраться до этой природной жемчужины можно только пешком или на лодке, что делает отдых здесь особенно ценным и незабываемым.

West Beach на острове Бернерей в Шотландии

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и уединение среди дикой природы. Пляж поражает тремя километрами белого песка и бирюзовым морем, которое разливается под открытым небом. Прогулка сквозь дюны и ароматные травы создает ощущение полного отрыва от цивилизации. Здесь можно встретить только морских птиц, дельфинов или выдру - настоящий рай для любителей природы.

Plage de Palombaggia на Корсике

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это воплощение средиземноморской мечты с мягким белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Побережье окружено соснами, зелеными холмами и ароматами лета, создающими атмосферу полного погружения в природу. Вид на острова Иль-Сербикаль придает месту особое очарование. Это идеальное место для снорклинга, релакса и неспешного пикника на фоне пения цикад.

Platja Illetes на острове Форментера

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это настоящий рай с белоснежным песком и кристально чистыми водами, напоминающими Карибы. Пляж расположен на узком полуострове Трукадор и открывает вид на живописные островки Pouet и Rodona. Здесь царит атмосфера спокойствия, идеальная для прогулок босиком, купания и релакса под средиземноморским солнцем. Это место, где легко забыть обо всем и просто наслаждаться моментом.

Barafundle Bay в Пембрукшере (Великобритания)

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это одна из самых красивых и неожиданных пляжных жемчужин Великобритании. Чтобы добраться сюда, нужно пройти по живописному скалистому маршруту, который лишь усиливает впечатление от открытого вида на бухту. Золотой песок, дюны и прозрачная бирюзовая вода создают атмосферу спокойствия и уединенности. В будние дни здесь особенно уютно - идеальное место для тихого, медитативного отдыха.

Praia da Arrifana на западном побережье Алгарве

Лучшие пляжи Европы: куда поехать уже этим летом

Это место, где природа проявляет свою мощь и красоту. Пляж окружен высокими скалами, а золотистый песок сочетается с мощными волнами Атлантики, идеальными для серфинга. Руины старой крепости добавляют исторической атмосферы, а уютный ресторан у пляжа - возможность насладиться местной кухней с видом на пейзаж. Это отличный выбор для активного отдыха, совмещенного с дикой красотой и спокойствием.

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