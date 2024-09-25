Лучшие седаны в 2024 году: какую модель авто выбрать

Водители продолжают выбирать удобство и пространство кроссоверов и внедорожников, так что, по последним подсчетам, количество проданных седанов ежегодно пропорционально уменьшается. Однако эксперты советуют обратить внимание на девять моделей, являющихся воплощением надежности, качества и комфорта.

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Независимо от потребительских тенденций, следующие модели седанов традиционно остаются в топе продаж. Они стоят денег, которые вы за них заплатите.

Toyota Camry

Начальная рекомендованная розничная цена: $27 515

Camry обладает непревзойденной репутацией надежности, комфортной езды и отличной топливной эффективностью. Благодаря 10 подушкам безопасности, ассистенту дальнего света и системе Toyota Safety Sense 2.5+ Camry часто считают одним из самых безопасных и надежных седанов в своем классе. Эта модель год за годом занимает высокие позиции по удовлетворенности клиентов и может легко преодолеть до 500 тысяч км пробега, не доставляя чрезмерных хлопот по техническому обслуживанию.

Honda Accord

Начальная рекомендованная розничная цена: $28 990

Благодаря своей репутации, Honda Accord уже давно является популярным выбором среди водителей всех возрастов и не демонстрирует никаких признаков замедления продаж. Среднеразмерный седан и дальше пользуется большим спросом среди тех, кто не хочет переходить на SUV (или EV). Honda Accord – это о надежности, безопасности и доступной цене. По версии RepairPal, Honda занимает первое место среди 32 марок автомобилей по надежности.

Kia K5

Начальная рекомендованная розничная цена: $26 745

Благодаря хорошему дизайну и техническому наполнению Kia K5 считается законным конкурентом Honda Accord и Toyota Camry. Edmunds назвали K5 лучшим автомобилем в среднем классе.

Lexus ES

Начальная рекомендованная розничная цена: $43 190

Lexus предлагает три модели седана на 2024 год. Lexus ES – это модель, на которую следует ориентироваться, если вы ищете надежность и комфорт. Седьмая версия ES предлагает все, что хотел бы среднестатистический водитель по доступной начальной розничной цене, особенно для автомобиля "люкс".

Hyundai Elantra

Начальная рекомендованная розничная цена: $22 740

Elantra – это надежный седан с разумной ценой, полностью компенсирующей недостаток мощности превосходной экономией топлива, привлекательными технологиями и просторным салоном.

Toyota Corolla

Начальная рекомендованная розничная цена: $23 145

Corolla хорошо известна своим сроком службы и сохранностью стоимости. По данным iSeeCars, 8,9% владельцев оригинальных Corolla пользуются своими авто более 15 лет, что является самым высоким процентом среди всех седанов. Corolla является отличным выбором для водителей, которые пытаются сократить расходы благодаря своей удивительной эффективности топлива и репутации доступного обслуживания.

Subaru Legacy

Начальная рекомендованная розничная цена: $26 015

Legacy уже давно является популярным выбором для водителей, стремящихся сэкономить деньги на надежном, удобном и легком в управлении транспортном средстве. Однако обратите внимание, что 2025-й станет последним годом для этой модели. Подержанные Legacy, как правило, сохраняют свою ценность – более 94% автомобилей Subaru Legacy, проданных за последние 10 лет, до сих пор на ходу. Subaru Legacy признан "Лучшим выбором безопасности" по версии Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS).

Mazda 3

Начальная рекомендованная розничная цена: $25 335

Доступные как седан или хэтчбек, оба компактных автомобиля являются одними из самых безопасных и доступных на рынке. В дополнение к 4-цилиндровому двигателю мощностью 191 лошадиную силу и 6-ступенчатой автоматической коробке передач, четырехдверный седан имеет ряд стандартных функций безопасности.

Tesla Model 3

Начальная рекомендованная розничная цена: $40 380

Tesla Model 3 помогла вывести электрические седаны в массы благодаря поразительному внешнему виду и производительности.

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