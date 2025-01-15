Лучшие смартфоны на базе Android в январе 2025 года: топ-5

Выбор лучшего Android-смартфона всегда сложен, ведь рынок предлагает широкий спектр моделей на любой вкус и бюджет. Эксперты, опираясь на многолетний опыт тестирования, выбрали лучшие устройства на начало 2025 года.

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Специалисты из Tom's Guide отмечают, что в январе "бесспорным лидером" среди смартфонов на Android стал Samsung Galaxy S24 Ultra, который выделяется благодаря инновациям на основе искусственного интеллекта, отличной камере и высокой производительности.

А для тех, кто ищет более доступный вариант, отличным выбором станут OnePlus 13R или Google Pixel 8a. Поклонникам премиальных функций рекомендуется обратить внимание на Pixel 9 Pro XL, поражающий мощностью и возможностями мобильной фотографии.

Лучшие смартфоны на Android в январе 2025 года:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Телефон имеет 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED (3120 x 1440; 1-120 Гц), оперативную память 12 Гб и возможность разрешения: 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб. Основная камера смартфона имеет 200 МП, фронтальная камера – 12 МП. Аккумулятор может работать без подзарядки до 16 часов.

Кроме того, смартфон сосредотачивается на новых функциях, работающих на основе искусственного интеллекта. Эти возможности Galaxy AI практичны и просты в использовании, позволяют осуществлять перевод в реальном времени во время телефонных звонков, когда кто-то говорит на другом языке; автоматически суммировать и систематизировать свои заметки; искать вещи, просто обводя их.

Единственный минус этого смартфона – немалая цена, а именно 1299 долларов (около 55 тысяч гривен).

Google Pixel 8a

Этот смартфон за 499 долларов (21 тысяча гривен) предлагает 6,1-дюймовый OLED дисплей (2400 x 1080; 120 Гц), 8 Гб оперативной памяти (расширение до 128 Гб, 256 Гб), основную камеру на 64 МП и переднюю на 13 МП. Его аккумулятор способен работать 11 часов. Среди минусов – батарея медленно заряжается.

Эксперты добавляют, что Google Pixel 8a — отличное устройство, содержащее "некоторые премиальные функции", в частности, имеет дисплей 120 Гц, поддержку беспроводной зарядки и тот же процессор Tensor G3, который есть во флагманах Pixel 8. Он имеет функции Magic Editor и Best Take.

Google Pixel 9 Pro XL

Специалисты охарактеризовали этот смартфон как "лучший с искусственным интеллектом".

Он имеет 6,8-дюймовый дисплей OLED (1344 x 2992; 120 Гц), 16 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 128, 256, 512 Гб и даже до 1 Тб. Основная камера имеет 50 МП, а передняя камера 42 МП. Батарея может работать до 14 часов. Pixel 9 Pro XL – телефон с искусственным интеллектом, который можно победить с его несколькими полезными функциями на основе искусственного интеллекта.

"Pixel 9 Pro XL является лучшим телефоном Android, который демонстрирует невероятную мощность искусственного интеллекта, от поразительно быстрого создания изображений с такими функциями, как Pixel Studio и Reimagine, до удобного создания заметок и подведения итогов Note Assist", – добавили в Tom's Guide.

Стоимость смартфона колеблется от 36 до 44 тысяч гривен.

OnePlus 13

Это мощный Android-смартфон, привлекающий внимание сверхбыстрой проводной зарядкой. Благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч, телефон заряжается на 92% всего за пол часа, что делает его идеальным выбором для интенсивных пользователей. Он также демонстрирует один из самых продолжительных сроков службы батареи среди современных моделей.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 x 1440 и частотой обновления 120 Гц. Экран отличается не только яркостью, но и технологиями, которые обеспечивают комфорт даже в неблагоприятных условиях, например, в перчатках.

OnePlus 13 предлагает высококачественные камеры, состоящие из трех 50-мегапиксельных модулей: основного, сверхширокоугольного и телефото, которые, по уровню качества, уже сравнимы с флагманами от Samsung и Google. Фронтальная камера на 32 МП также обеспечивает отличные снимки для селфи.

Телефон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и имеет варианты оперативной памяти на 12 Гб или 16 Гб со встроенным хранилищем 256 Гб или 512 Гб.

Несмотря на все преимущества, стоит обратить внимание на ограничения: OnePlus обещает всего четыре года полных обновлений программного обеспечения, в то время как конкуренты предлагают больше. Кроме того, цена, хотя и ниже, чем у Samsung или Google, несколько выше предыдущих моделей OnePlus.

В общем, OnePlus 13 является идеальным выбором для ищущих оптимальное сочетание производительности, автономности и цены, которая составляет от 37 до 44 тысяч гривен.

Google Pixel 9

Этот телефон охарактеризован как "лучший доступный флагман в серии Pixel", предлагающий премиальные функции по стартовой цене в $799 (около 34 тысяч гривен). Телефон сохранил преимущества более дорогих моделей Pro, включая инновационные функции искусственного интеллекта, такие как Add Me, Pixel Studio и Call Assist, что делает его привлекательным для пользователей.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1080 x 2424, частотой обновления 60–120 Гц и улучшенной яркостью. Этот экран идеально подходит для просмотра мультимедиа и повседневного использования. За производительность отвечает процессор Tensor G4, обеспечивающий лучшую энергоэффективность и длительное время автономной работы.

Pixel 9 демонстрирует впечатляющее время автономной работы – 13 часов и 18 минут, что является существенным улучшением по сравнению с Pixel 8. Это делает его удобным для тех, кто тратит много времени без возможности зарядки.

Система камер также обновилась. Основная камера на 50 МП (f/1.68) и ультраширокая на 48 МП (f/1.7) обеспечивают высокое качество снимков, дополненное усовершенствованными алгоритмами обработки. Фронтальная камера на 10,5 МП идеально подходит для селфи и видеозвонков.

Google гарантирует Pixel 9 семь лет основных обновлений Android и системы безопасности, что делает его долгосрочным и надежным выбором.

Несмотря на все преимущества, у телефона есть некоторые недостатки. Его производительность в тестах немного уступает конкурентам, и устройство поставляется с Android 14, что может разочаровать некоторых пользователей.

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