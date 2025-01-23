Лунный календарь стрижек на февраль: названы благоприятные даты

Есть теория, что фазы Луны могут влиять на рост, здоровье и вид волос, поэтому многие планируют стрижки и другие процедуры в соответствии с лунным циклом. По этой концепции, стрижки и уходовые процедуры, выполненные в определенные периоды, могут помочь ускорить рост, добавить густоты или улучшить состояние волос.

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OBOZ.UA рассказывает, когда лучше планировать поход в салон красоты в феврале-2025. Внимание обращают и за зодиакальный цикл, некоторые знаки губительно влияют на структуру волос и качество окрашивания.

Фазы Луны и воздействие на волосы

Фаза растущей Луны – это время новых начинаний и обновления. Именно в этот период волосы восстанавливаются и набирают силу. Если вы хотите быстро восстановить длину волоса после стрижки, это идеальное время для похода в салон красоты.

Во время полнолуния, когда энергия достигает пика, по астрологическим убеждениям волосы также могут получать больше энергии и силы. Хотя этот период подходит для стрижек, если вы хотите получить эффект большего объема и добавить густоты, есть мнение, что стрижка в это время может замедлить рост волос. Однако, если цель – добавить волосам блеска или сделать его более пышными, стрижка в полнолуние будет полезной.

Последняя четверть Луны – это период, когда энергия постепенно уменьшается. В это время волосы, по лунному календарю, становятся менее склонными к росту. Если же вы хотите, чтобы волосы росли медленно или, например, нужно поддержать короткую стрижку, это лучшее время для визита к парикмахеру.

Благоприятные дни для стрижки в феврале

1, 3, 6, 9, 12, 14, 22 февраля – эти дни считаются оптимальными для смены прически, поскольку, согласно лунному календарю, способствуют здоровью и росту волос.

Нейтральными днями будут: 13 и 18 февраля.

Неблагоприятные даты для стрижки в феврале

Астрологи говорят, что 2, 4, 7, 13, 19, 21, 27, 28 февраля лучше не планировать визит к парикмахеру. В это время организм может быть ослаблен, а волосы становятся более уязвимыми к повреждениям.

Когда можно окрашивать волосы

Различные источники могут давать несколько отличные рекомендации, но в целом, благоприятными для окрашивания считаются дни, когда Луна находится в фазе роста или полнолуния. Некоторые астрологи отмечают, что окраска на убывающую Луну помогает дольше сохранить цвет волос.

6, 11, 12 и 25 февраля – лучшие дни для окрашивания.

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