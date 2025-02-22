Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

С консервированным тунцом можно приготовить множество разнообразных закусок. К примеру, очень вкусный и легкий салат. Он станет прекрасной альтернативой привычному калорийному оливье.

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Идея приготовления салата с консервированным тунцем опубликована на странице фудблогера с ником shaytan druzhyna в Instagram. В составе довольно простые и бюджетные ингредиенты.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 200 г

консервированная кукуруза – 1 банка

яйца – 8 шт.

маринованные огурцы – 6 штук (среднего размера)

зеленый лук – 150-200 г

майонез для заправки – 3 ст.л с горкой

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить в крутую.

2. Огурцы, яйца и лучок измельчить кубиком.

3. Добавить кукурузу и тунец.

4. Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом.

5. Всё хорошо перемешать.

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