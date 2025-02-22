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Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
189
Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

С консервированным тунцом можно приготовить множество разнообразных закусок. К примеру, очень вкусный и легкий салат. Он станет прекрасной альтернативой привычному калорийному оливье.

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Идея приготовления салата с консервированным тунцем опубликована на странице фудблогера с ником shaytan druzhyna в Instagram. В составе довольно простые и бюджетные ингредиенты.

Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соке – 200 г
  • консервированная кукуруза – 1 банка
  • яйца – 8 шт.
  • маринованные огурцы – 6 штук (среднего размера)
  • зеленый лук – 150-200 г
  • майонез для заправки – 3 ст.л с горкой
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

1. Яйца отварить в крутую.

Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

2. Огурцы, яйца и лучок измельчить кубиком.

Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

3. Добавить кукурузу и тунец.

Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех

4. Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом.

5. Всё хорошо перемешать.

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