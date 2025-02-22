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Майонезный салат с тунцом вместо оливье: вариант сытного и вкусного блюда для всех
С консервированным тунцом можно приготовить множество разнообразных закусок. К примеру, очень вкусный и легкий салат. Он станет прекрасной альтернативой привычному калорийному оливье.
Идея приготовления салата с консервированным тунцем опубликована на странице фудблогера с ником shaytan druzhyna в Instagram. В составе довольно простые и бюджетные ингредиенты.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 200 г
- консервированная кукуруза – 1 банка
- яйца – 8 шт.
- маринованные огурцы – 6 штук (среднего размера)
- зеленый лук – 150-200 г
- майонез для заправки – 3 ст.л с горкой
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить в крутую.
2. Огурцы, яйца и лучок измельчить кубиком.
3. Добавить кукурузу и тунец.
4. Посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом.
5. Всё хорошо перемешать.
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