Мак-пирог с вишней дома за считанные секунды: получится вкуснее, чем в заведении

Мак-пирог – это самый любимый десерт из известной сети фаст-фудов. Мало кто сможет отказать себе в удовольствии и отведать это удивительное изделие с невероятной начинкой.

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Как оказалось, приготовить мак-пирог совсем не сложно. Для этого нужно потратить лишь несколько минут, а в результате вы получите еще более вкусное блюдо, чем в заведении. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником gastrostoriess.

Ингредиенты

Вишня – 300 гр.

Сахар – 80 гр.

Вода – 50 мл.

Крахмал кукурузный – 15 гр.

Тесто фило – 6 листьев.

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Вишню с сахаром довести до кипения, добавить растворенный в воде крахмал и на небольшом огне варить до загущения.

2. Накрыть пленкой в контакт и охладить до комнатной температуры.

3. Хорошо разогреть масло и начать крутить пирожки.

4. Свободный край теста смазать водой и отправить в разогретое масло.

5. Жарить до золотистого цвета с обеих сторон. Далее выложить пирожки на бумажные полотенца.

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