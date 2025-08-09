Мальдивы по-европейски: куда поехать в пляжный отпуск

Мальдивы – это красиво, престижно и увлекательно. Но настоящий отдых – это не география, а ощущения. Иногда, чтобы почувствовать себя в раю, достаточно спуститься к албанскому пляжу или окунуть ноги в холодную воду в Корнуолле. Европа имеет свои тропики. И они ближе, чем кажется.

Добраться на Мальдивы Европы – это целое путешествие с пересадками, дорогими авиабилетами и финальным прыжком на гидросамолете. И не каждый готов к этому марафону ради нескольких дней релакса. Эксперты рассказали о местах, где можно ощутить ту самую роскошь, спокойствие и красоту.

Крит

Кто бы мог подумать, что на острове Крит найдется отель, способный конкурировать с Мальдивами, хотя он даже не стоит у моря. Stella Island, расположившийся в Аналипсе, похож скорее на голливудскую декорацию: виллы с соломенными крышами, террасы над водой, лестницы, ведущие прямо в лагуну. Здесь не слышно детского смеха – курорт только для взрослых.

Албания

Еще недавно Албанская Ривьера была малоизвестной жемчужиной. Сегодня Ксамиль – почти бренд. Туристы со всей Европы приезжают сюда ради белоснежного песка и бирюзовой воды. Но самое большое преимущество – цена.

За небольшие деньги здесь можно жить в частной вилле с видом на море. Всего пара километров от деревни, и вы уже в уютном мире с частным пляжем и спокойствием.

Италия, Коста Смеральда

Эксперты в области туризма шутят: Сардиния – это Европа, которая притворяется Карибами. Побережье Изумрудного залива захватывает с первого взгляда. Порто-Черво – эпицентр роскоши: яхты, бренды, отели, где завтрак дороже ночлега в хостеле. Но стоит проехать чуть дальше – и мир меняется. В Порто-Ротондо, неподалеку, отель Sporting дарит те же эмоции: выход из комнаты – и вы сразу на пляже. И хотя итальянское гостеприимство – это больше о вине и манерах, чем о кокосах и серфинге, природа здесь действительно магическая.

Франция, Пампелон

Если представить себе европейские Мальдивы в версии "люкс для каждого", то это, безусловно, Пампелон. Вдоль берега – одни из самых известных пляжных клубов Европы, где бокал шампанского может стоить, как авиабилет. Но стоит пройти чуть дальше – и перед вами появляется другой мир: семейные бунгало, спокойствие, деревянные домики прямо на песке.

Великобритания, Корнуолл

Вряд ли вы ассоциируете Британию с тропическим отдыхом, но в ясный день Carbis Bay в Корнуолле выглядит, как рекламная открытка. Бирюзовая вода, светлый песок, скалы вокруг – и тишина, которую нарушают только чайки. Здесь не будет пальм, не будет коктейлей в кокосе, и вода точно не будет теплой, как на Мальдивах. Но если вы хотите чего-то нового, аутентичного – вам сюда.

