Маленький тёплый город почти без туристов: 'португальская Венеция' предлагает незабываемые впечатления

Множество людей мечтают посетить самые популярные туристические локации, но их останавливают высокие цены, толпы и т.д. Однако это не означает, что они упускают возможность насладиться уникальной атмосферой некоторых мест.

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Есть на карте мира маленькие и очаровательные города, которые не всегда попадают на туристические маршруты, но поражают своим сходством с самыми известными регионами. Об одном из них рассказал Express.

Авейру – маленький городок в Португалии, часто остающийся незамеченным среди туристов, получил прозвище "Португальская Венеция". Этот город идеально подойдет для тех, кто хочет насладиться красотой каналов и живописными пейзажами без толп и больших цен, характерных для итальянского аналога.

Авейра расположен на побережье Атлантического океана. Город пересекают три основных канала, создающих там незабываемую атмосферу. Особенно посетителей поразят прогулки на красочных лодках, известных как "молисейрос". Они похожи на венецианские гондолы и проходят через центр города, предлагая туристам невероятные виды.

Однако Авейру предлагает и другие развлечения. Город известен своими соляными курортами, а также уроками серфинга на побережье Португалии. Для гурманов это место также станет открытием: местная кухня предлагает уникальные блюда, такие как десерт "овос-молес" и рагу из угря, известное как "кальдейрада де энгвияс".

Авейру, размером 197 квадратных км, вдвое меньше Венеции, а одним из главных преимуществ города является его богатая история. Он славится морским наследием и рыбной промышленностью, а также известен своим керамическим мастерством, которое берет свое начало еще с римского периода. Именно это и независимость от туризма позволило региону остаться таким самобытным и спокойным.

Среди архитектурных жемчужин города – здания в стиле модерн, музей модерна, а также старинные достопримечательности, как собор Авейру Се XV века и церковь Иисуса. Недалеко от города также расположены прекрасные пляжи Коста-Нова и Барра, до которых легко добраться автобусом.

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