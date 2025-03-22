Малоизвестные и недооцененные черты знаков зодиака: что стоит узнать

Есть менее известные и недооцененные черты знаков зодиака. К примеру, Девы ощущают стиль, а Козерог может всех рассмешить. Больше обо всех представителях зодиакального круга читайте в гороскопе от Meteoprog.

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Овен: искренне влюбляется и способен сделать все для любящего человека.

Телец: умеет жить реальностью и ценит каждый миг.

Близнецы: ставит потребности близких на первое место, а о собственных заботится потом.

Рак: обладают прекрасным чувством юмора, адекватно реагирует на черный юмор и умеет шутить над собой.

Лев: это очень щедрые и благородные люди.

Дева: имеет безупречный вкус и отличное чувство стиля.

Весы: эти люди целенаправленны и знают, как достичь своей цели и быть услышанными.

Скорпион: умеют понимать других и сочувствовать, никогда не позволят ранить себя.

Стрелец: прилагает усилия, чтобы принести всем вокруг счастье.

Козерог: остроумный и умеет рассмешить других.

Водолей: эти люди преданы и надежны. На них можно положиться.

Рыбы: очень наблюдательны и проницательны, дают меткие советы.