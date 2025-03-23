Маникюр "мото-бохо": Ванесса Гадженс показала трендовый дизайн
Актриса и певица Ванесса Хадженс, которую часто называют королевой нейл-арта, снова поразила своим маникюром. В этот раз актриса выбрала уникальный дизайн в стиле "мото-бохо", отражающий сочетание естественных оттенков и блеска.
Ее новый маникюр вдохновлен драгоценным камнем тигрового глаза – идеальным вариантом для тех, кто стремится соединить нейтральность с гламуром. Все больше знаменитостей и модниц подхватывают этот тренд, а соцсети переполнены фото с аналогичными дизайнами.
Маникюр в стиле "тигровый глаз" – что это такое
Новый дизайн ногтей Ванессы Хадженс – это многомерный эффект, имитирующий глубину и переливы камня тигровый глаз. Этот драгоценный камень славится красновато-коричневым оттенком с золотистыми прожилками, создающими эффект светового блика.
На снимке виден маникюр рядом с настоящим камнем тигровый глаз, подчеркивающий реалистичность эффекта. Хромовый медный цвет и глубокий блеск делают этот маникюр одновременно стильным и естественным.
Как повторить маникюр "тигровый глаз"
Если вы хотите повторить этот трендовый дизайн, вам понадобятся:
- Гель-лак в оттенках теплой меди или коричневого золота.
- Зеркальная хромовая пудра для создания переливов.
- Магнитный лак или эффектный топ для цветной глубины.
- Искусная техника нанесения, которая воспроизводит натуральный блеск камня.
Этот стиль отлично подходит как для коротких, так и для длинных ногтей, придавая образу элегантности и загадочности.
Ранее OBOZ.UA писал, что мастера маникюра раскрыли пять главных трендов сезона, которые еще не поздно попробовать
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.