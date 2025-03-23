Маникюр 'мото-бохо': Ванесса Гадженс показала трендовый дизайн

Актриса и певица Ванесса Хадженс, которую часто называют королевой нейл-арта, снова поразила своим маникюром. В этот раз актриса выбрала уникальный дизайн в стиле "мото-бохо", отражающий сочетание естественных оттенков и блеска.

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Ее новый маникюр вдохновлен драгоценным камнем тигрового глаза – идеальным вариантом для тех, кто стремится соединить нейтральность с гламуром. Все больше знаменитостей и модниц подхватывают этот тренд, а соцсети переполнены фото с аналогичными дизайнами.

Маникюр в стиле "тигровый глаз" – что это такое

Новый дизайн ногтей Ванессы Хадженс – это многомерный эффект, имитирующий глубину и переливы камня тигровый глаз. Этот драгоценный камень славится красновато-коричневым оттенком с золотистыми прожилками, создающими эффект светового блика.

На снимке виден маникюр рядом с настоящим камнем тигровый глаз, подчеркивающий реалистичность эффекта. Хромовый медный цвет и глубокий блеск делают этот маникюр одновременно стильным и естественным.

Как повторить маникюр "тигровый глаз"

Если вы хотите повторить этот трендовый дизайн, вам понадобятся:

Гель-лак в оттенках теплой меди или коричневого золота.

Зеркальная хромовая пудра для создания переливов.

Магнитный лак или эффектный топ для цветной глубины.

Искусная техника нанесения, которая воспроизводит натуральный блеск камня.

Этот стиль отлично подходит как для коротких, так и для длинных ногтей, придавая образу элегантности и загадочности.

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