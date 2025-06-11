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Маринованная закуска из кабачков, которую можно есть через 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Маринованная закуска из кабачков, которую можно есть через 10 минут: самый простой рецепт

Сезон кабачков – идеальный период для приготовления очень вкусных и полезных блюд, например, дерунов, блинов, оладий, салатов, а также закусок их них. Еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и икру.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с уксусом, сахаром и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки 2-3 шт. 
  • соль 0,5 ч.л.
  • перец черный
  • уксус (желательно, яблочный) 2 ст.л.
  • сахар 1 ч.л.
  • чеснок 2-3 зуб.
  • сухой укроп или прованские травы
  • масло 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брусками кабачки, добавьте специи, масло, уксус, чеснок тертый, специи.

Кабачки со специями

2. Все смешайте и оставьте в холодильнике на 10-15 минут.

Готовая закуска

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