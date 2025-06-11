Маринованная закуска из кабачков, которую можно есть через 10 минут: самый простой рецепт

Сезон кабачков – идеальный период для приготовления очень вкусных и полезных блюд, например, дерунов, блинов, оладий, салатов, а также закусок их них. Еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и икру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с уксусом, сахаром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачки 2-3 шт.

соль 0,5 ч.л.

перец черный

уксус (желательно, яблочный) 2 ст.л.

сахар 1 ч.л.

чеснок 2-3 зуб.

сухой укроп или прованские травы

масло 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте брусками кабачки, добавьте специи, масло, уксус, чеснок тертый, специи.

2. Все смешайте и оставьте в холодильнике на 10-15 минут.

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