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Маринованная закуска из кабачков, которую можно есть через 10 минут: самый простой рецепт
Сезон кабачков – идеальный период для приготовления очень вкусных и полезных блюд, например, дерунов, блинов, оладий, салатов, а также закусок их них. Еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных кабачков с уксусом, сахаром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачки 2-3 шт.
- соль 0,5 ч.л.
- перец черный
- уксус (желательно, яблочный) 2 ст.л.
- сахар 1 ч.л.
- чеснок 2-3 зуб.
- сухой укроп или прованские травы
- масло 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте брусками кабачки, добавьте специи, масло, уксус, чеснок тертый, специи.
2. Все смешайте и оставьте в холодильнике на 10-15 минут.
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