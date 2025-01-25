Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

Лук – овощ, из которого готовят все, начиная от разнообразных закусок, и заканчивая первыми блюдами и десертами. Чаще лук маринуют, чтобы избавиться от его характерного запаха и привкуса.

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Маринованный лук может использоваться для приготовления салатов, или как самостоятельная закуска, идеально подходит к шашлыку. Как замариновать лук на все случаи жизни, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.

Ингредиенты на 2 банка по ½ л.

Лук фиолетовый – 700 гр.

Вода – 250 мл.

Яблочный уксус – 250 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 4 шт.

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кольцами и складываем в банке.

2. В кастрюле совмещаем воду, уксус, соль и сахар.

3. Включаем нагрев, помешивая, доводим до кипения и сразу снимаем с огня.

4. Заливаем маринад в банку с луком и закрываем крышкой.

5. Маринованный лук будет готов сразу после полного охлаждения.

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