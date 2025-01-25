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Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
15
Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

Лук – овощ, из которого готовят все, начиная от разнообразных закусок, и заканчивая первыми блюдами и десертами. Чаще лук маринуют, чтобы избавиться от его характерного запаха и привкуса.

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Маринованный лук может использоваться для приготовления салатов, или как самостоятельная закуска, идеально подходит к шашлыку. Как замариновать лук на все случаи жизни, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.

Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

Ингредиенты на 2 банка по ½ л.

  • Лук фиолетовый – 700 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Яблочный уксус – 250 мл.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец горошком – 4 шт.

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кольцами и складываем в банке.

Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

2. В кастрюле совмещаем воду, уксус, соль и сахар.

3. Включаем нагрев, помешивая, доводим до кипения и сразу снимаем с огня.

Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

4. Заливаем маринад в банку с луком и закрываем крышкой.

Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку

5. Маринованный лук будет готов сразу после полного охлаждения.

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