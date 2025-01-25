Маринованный лук на все случаи жизни: легкий рецепт вкусной закуски к шашлыку
Лук – овощ, из которого готовят все, начиная от разнообразных закусок, и заканчивая первыми блюдами и десертами. Чаще лук маринуют, чтобы избавиться от его характерного запаха и привкуса.
Маринованный лук может использоваться для приготовления салатов, или как самостоятельная закуска, идеально подходит к шашлыку. Как замариновать лук на все случаи жизни, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.
Ингредиенты на 2 банка по ½ л.
- Лук фиолетовый – 700 гр.
- Вода – 250 мл.
- Яблочный уксус – 250 мл.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 4 шт.
Способ приготовления
1. Лук нарезаем кольцами и складываем в банке.
2. В кастрюле совмещаем воду, уксус, соль и сахар.
3. Включаем нагрев, помешивая, доводим до кипения и сразу снимаем с огня.
4. Заливаем маринад в банку с луком и закрываем крышкой.
5. Маринованный лук будет готов сразу после полного охлаждения.
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