Марио бежит вверх или вниз? Запутанная головоломка

Оптические иллюзии – это больше, чем просто развлечение. Они раскрывают особенности восприятия, логики и способности замечать мелочи. В сети набирает популярность одна из таких визуальных загадок: в каком направлении движется Марио – вверх или вниз?

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На картинке видим легендарного героя видеоигр, бегущего по лестнице. Но вот что странно: одни уверены, что он поднимается, другие же видят, как он спускается. И каждый имеет свои аргументы. Так кто же прав?

Запустите таймер на 7 секунд и попробуйте дать ответ до того, как время закончится. Именно так, по словам авторов загадки, проверяется ваша когнитивная скорость. Успешное решение за такой короткий промежуток считается признаком высокого IQ – от 125 и выше.

Подобные визуальные тесты работают благодаря оптическим эффектам – формам, теням и ракурсам. Мозг пытается интерпретировать плоское изображение в трехмерном пространстве, и в зависимости от опыта или восприятия мы можем видеть совершенно противоположные вещи.

В данном случае лестница и расположение тела Марио заставляют сомневаться. Если смотреть на положение его руки и ноги, можно подумать, что он спускается. Но если обратить внимание на наклон корпуса и перспективу лестницы, складывается впечатление, что он бежит вверх.

Вот ключевые признаки, по которым можно определить направление:

Если Марио бежит вверх , его торс будет наклонен вперед (вверх по лестнице нужно немного наклоняться), колени будут подняты, а руки – направлены немного вперед для баланса.

, его (вверх по лестнице нужно немного наклоняться), колени будут подняты, а руки – направлены немного вперед для баланса. Если он бежит вниз, его тело скорее будет немного отклонено назад, поскольку при спуске мы инстинктивно тормозим и сохраняем равновесие.

В картинке из головоломки Марио наклонен вперед, колено поднято – это типичное движение вверх.

В некоторых версиях иллюзии тени могут создавать впечатление глубины. Ступеньки имеют разные грани – горизонтальную (где ставим ногу) и вертикальную (переднюю стенку ступеньки). Если тень падает так, что горизонтальная плоскость светлее, мы воспринимаем ее как верхнюю часть ступеньки – следовательно, понимаем направление.

В изображении ступеньки оформлены так, что верхняя плоскость светлее, следовательно, они ведут вверх.

Если вы видите лестницу снизу вверх (то есть нижняя точка ближе к вам), то Марио движется вверх .

(то есть нижняя точка ближе к вам), то Марио движется . Если кажется, что вы смотрите сверху вниз, – тогда он бежит вниз.

В иллюзии лестница имеет перспективу на подъем, и это подсказывает, что Марио поднимается.

Самое объективное доказательство – ссылка на оригинальное видео, откуда взято изображение. В этом случае – эпизод из Super Mario Bros. Super Show, где Марио точно бежит вверх по лестнице (можно проверить на отметке 13:33 в видео).

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