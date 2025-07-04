Marvel представила в сериале 'Железное сердце' одного из самых страшных антагонистов

На днях стриминг Disney+ завершил показ сериала из киновселенной Marvel "Железное сердце". И фанаты наконец увидели в нем то, чего ждали еще от шоу 2021 года "ВандаВижен" – одного из самых страшных злодеев истории Marvel Comics.

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Далее материал содержит спойлеры. Не читайте его, если боитесь испортить себе просмотр. Итак, как пишет издание ITC, любителям комикс-кино наконец показали суперзлодея – демона Мефисто в исполнении Саши Барона Коэна. Он наделяет Паркера Роббинса, также известного как Капюшон (актер Энтони Рамос), своими силами.

Во вселенной Marvel Мефисто правит в собственном адском царстве, где властвует над страждущими душами. В некотором смысле это делает его бессмертным. В сериале он появляется, чтобы забрать душу Капюшона, сделав его в обмен на это невероятно богатым.

Принимает помощь Мефисто и главная героиня Рири Уильямс (Доминик Торн). Ей демон помогает вернуть из мертвых друга. Все это указывает на то, что суперзлодей может стать постоянным персонажей проектов Marvel.

Сейчас фанаты предполагают, что Рири станет одной из героинь будущего блокбастера "Мстители: Судный день". И ее связь с Мефисто, заложенная в сериале, может продолжиться и в полнометражном фильме. Тем более, что злодей в комиксах связан определенным соперничеством с Доктором Думом – его в будущей ленте сыграет Роберт Дауни-младший. А значит, сюжетно появление Мефисто будет оправданным.

Известно, что фанаты Marvel ожидали появления Мефисто еще в сериале "Ванжавижен". Увидеть его рассчитывали в сериях, где Ванда, она же Алая Ведьма, начала пробовать себя в темной магии. Также злодея надеялись встретить среди героев сериала "Это все Агата". По слухам, он может стать главным антагонистом в будущем фильме "Человек-паук: Совершенно новый день".

Сериал "Железное сердце" вводит в киновселенную Marvel своеобразную девичью версию Тони Старка. Рири Уильямс является юной изобретательницей, которую захватывает мечта построить собственные идеальные доспехи. Основой для создания шоу стали комиксы Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато, которые адаптировала для сценария Чинака Ходж ("Полуночный клуб"). Режиссерами проекта выступили Сэм Бейли и Анджела Барнс, а исполнительным продюсером – Райан Куглер.

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