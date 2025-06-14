Масло во время жарки брызгает и пачкает кухню: лайфхаки, которые помогут решить проблему

Жарка часто превращается в борьбу с брызгами горячего масла, что загрязняет плиту и вызывает дискомфорт. Избегая брызг, вы сохраните свое время и нервы, а блюдо останется хрустящим и аппетитным. Эффективные способы помогут устранить эту мелкую проблему раз и навсегда.

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Несколькими простыми приемами для того, чтобы кухня была чистой, а блюдо вкусным, поделилась блогер София Сизова (sizovasofiaa) на своей странице в Instagram. Вы сможете легко решить проблему.

1. Несколько капель уксуса на холодную сковородку

Перед тем как налить масло, капните 1 чайную ложку 9% столового уксуса на холодную, чистую сковородку. Легко распределите по дну бумажным полотенцем. Уксус снижает поверхностное натяжение, что помогает маслу "ложиться" равномерно и подавляет образование паровых пузырьков. После разогрева уксус испаряется без остатка или запаха.

2. Щепотка соли на разогретую поверхность

Когда сковородка нагреется до средней температуры, посыпьте немного обычной соли, затем влейте масло. Соль впитывает остатки влаги на поверхности, что особенно полезно при жарке овощей, рыбы или мяса. Влага – причина брызг, поэтому соль замедляет ее испарение, равномерно нагревает поверхность и уменьшает риск разбрызгивания.

3. Пергамент под масло

Вырежьте круг из пергаментной бумаги по размеру дна сковородки. Положите его сверху на сухую, разогретую поверхность, а затем вливайте масло прямо на бумагу. Пергамент создает барьер между влажной пищей и горячим дном, уменьшая брызги. Он также облегчает уборку – после жарки его просто вынуть. Важно использовать термостойкий пергамент (до 220 °C).

Комбинируйте эти варианты или используйте по отдельности, и жарка перестанет быть испытанием на чистоту и безопасность. Эти простые, но действенные трюки помогут сохранить рабочую поверхность чистой и сделать кулинарный процесс более приятным.

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